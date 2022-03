Vereine «Neues aus Bern»: Hegglin und Pfister gaben Einblick «Neues aus Bern» fand vor kurzem in der Rathaus-Schüür in Baar statt. Dabei durften rund 40 Mitglieder der Mitte Kanton Zug aus erster Hand Informationen aus der Frühjahrssession in Bundesbern erfahren. 30.03.2022, 09.44 Uhr

Der beliebte Polittalk mit Ständerat Peter Hegglin und Nationalrat Gerhard Pfister ging kürzlich in die nächste Runde: «Neues aus Bern» fand vor kurzem in der Rathaus-Schüür in Baar statt. Dabei durften rund 40 Mitglieder der Mitte Kanton Zug aus erster Hand Informationen aus der Frühjahrssession in Bundesbern erfahren.

Die Besucherinnen und Besucher horchen den Ausführungen von Gerhard Pfister und Peter Hegglin. Bild: PD

Kantonsrat Andreas Hausheer führte durch den Abend und fühlte seinen beiden Gästen Gerhard Pfister und Peter Hegglin auf den politischen Zahn. So wurde unter anderem die aktuelle Krise in der Ukraine, die Rolle der Schweiz und deren Neutralität sowie auch der Beitritt der Schweiz in den Sicherheitsrat diskutiert. Zudem führte die Einführung des Stimmrechtsalter 16 sowie die SRG-Initiative respektive «Halbierungs-Initative» zu einer angeregten Debatte.

Vor dem Talk hatte die Mitte Kanton Zug zudem zum Infoanlass für Kandidierende der Wahlen 2022 eingeladen. Bereits bekannte und auch mögliche Kandidaten erhielten erste Informationen rund um die Wahlen 2022.

Für Die Mitte Baar: Olivia Bühlmann