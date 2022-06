Vereine Neues lieber gebraucht kaufen Der diesjährige Secondhand-Event findet am 9. Juni in Knonau statt. Kleider und Kauffreudige sind herzlich willkommen. 02.06.2022, 16.30 Uhr

Eine grosse Auswahl bietet sich am Secondhand-Event. Bild: PD

Immer mehr Menschen kaufen bewusster ein. Neue Dinge, die benötigt werden, werden gerne in gebrauchtem Zustand gekauft, da man sich Gedanken zum Thema Umwelt und Menschenrechte macht. Oft ist es aber nicht ganz einfach, die gewünschte Ware in der Nähe zu finden. Und besonders bei der Kleidung ist es hilfreich, die Artikel vor Ort zu sehen und anprobieren zu können. Aus diesem Grund gibt es in Knonau einmal jährlich den Secondhand-Event für Frauenkleider. Ganz in der Nähe können nicht mehr getragene Kleider von Frauen aus der Region gekauft werden.

Mode ist untrennbar verbunden mit Schlagworten wie Kinderarbeit, unfairer Behandlung von Arbeiterinnen und Arbeitern im globalen Süden, Rohstoffproduktion mit weitreichenden Schäden für die ­Umwelt und Giftbelastung für Umwelt, Mensch und Tier bei der Herstellung von Kleidungsstücken. Die Nachhaltigkeit auch beim Kleiderkauf scheint vielen wichtig zu sein. So finden jedes Jahr bis zu 700 Artikel eine neue Besitzerin im Säuliamt. Die nicht verkauften Artikel können wie jedes Jahr im Anschluss an den Verkauf an die Ukraine gespendet werden.

Für alle Kundinnen ist etwas Passendes dabei

Auch in diesem Jahr haben sich bereits wieder über fünfzig Frauen gemeldet, welche ihre Kleidung am Vortag des Anlasses nach Knonau bringen werden. Anschliessend werden alle Artikel nach Grösse und Art sortiert, damit dem unkomplizierten Einkauf nichts mehr im Wege steht und die Kundinnen eine gute Übersicht über die vielen Jacken, Abendkleider, Hosen, Oberteile und Schuhe haben. Bei der grossen Auswahl ist sicher für jede Kundin etwas Passendes dabei.

Wer seine eigenen Kleider an den Secondhand-Event bringen möchte, braucht dazu eine Kundennummer. Alle Informationen dazu erhalten Sie via E-Mail an secondhand.knonau@gmail.com. Alle Frauen sind herzlich eingeladen, den Secondhand-Event durch ihren Besuch zu unterstützen, dadurch preiswerte schöne Kleidung zu erstehen und gleichzeitig einen wertvollen Beitrag zu leisten, gegen die Wegwerfgesellschaft der heutigen Zeit und für ein faires Miteinander.

Für den Secondhand-Event: Vroni Wildhaber

Hinweis: Der Secondhand-Event für Frauenkleider im Stampfi Mehrzwecksaal in Knonau findet statt am 9. Juni 2022 von 17 bis 20 Uhr.

