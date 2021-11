Vereine Ökologie in der Kiesgrube Kürzlich luden die Kibag und die FDP zu einer öffentlichen Führung zum Thema «Ökologie in der Kiesgrube» am Standort Neuheim ein. 22.11.2021, 17.13 Uhr

Kürzlich luden die Kibag und die FDP zu einer öffentlichen Führung zum Thema «Ökologie in der Kiesgrube» am Standort Neuheim ein. Rund 60 Dorfbewohner aus Neuheim und Umgebung sind der Einladung gefolgt. An vier Posten präsentierte die Kibag, wie die Kiesgrube kurz- und langfristige Räume für bedrohte Tier- und Pflanzenarten bietet und die Ökologie auch im Baustoffkreislauf bereits Einzug gehalten hat.

Die interessierte Bevölkerung konnte spannenden und lehrreichen Ausführungen von Fachexperten zuhören und sich aktiv in die Diskussionen einbringen. Vorgestellt wurden laufende Projekte, in denen sowohl während des Betriebs als auch nach Abschluss der Arbeiten ökologisch wertvolle Lebensräume geschaffen werden. Hierzu legen die eigenen Mitarbeiter wie auch externe Fachexperten mit Bagger und Schaufel Hand an.

Fördermassnahmen für gefährdete Tiere

Prominent wurden stark gefährdete Tier- und Pflanzenarten wie die Gelbbauchunke und Fördermassnahmen zum Erhalt dieser bedrohten Tierart aufgezeigt. Ein Umweltingenieur berichtete im Detail über die in der Grube brütenden Vögel und Orchideenarten. Ein Bodenexperte zeigte das Ökosystem des Bodens auf und zugleich die Wichtigkeit von fachgerecht ausgeführten Rekultivierungen und Renaturierungen.

Am Anlass gaben Fachexperten Auskunft. Bild: PD

Sehr aufschlussreich war auch ein Posten, an welchem die Kibag die Besucher über innovative Verfahren zur CO2-Speicherung in Beton sowie die ökologische Kreislaufwirtschaft informierte. Am Standort Neuheim wird bereits ein von einem ETH-«Spinoff» entwickeltes Verfahren angewendet und unter der Eigenmarke Kibeco in Zuger Bauvorhaben eingesetzt. Durch dieses Verfahren kann pro Einfamilienhaus so viel CO2 gebunden werden, wie 230 Laubbäume pro Jahr aufnehmen oder wie die Produktion von 54 Smartphones erzeugt.

Die Kibag investiert in Neuheim jährlich über 1000 Stunden Arbeit für ökologische Massnahmen. Die öffentliche Führung wurde mit Unterstützung der FDP Neuheim organisiert und durchgeführt. Der Ortspartei ist es wichtig, das Engagement von Firmen hervorzuheben, die ökologische Massnahmen in Zusammenhang mit der Wirtschaft umsetzen und so das Bewusstsein für einen nachhaltigen Umgang mit endlichen Ressourcen zu fördern.

Für die FDP Neuheim: Andreas Blättler und André Bircher