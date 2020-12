Vereine Rotarier Ägeri-Menzingen helfen peruanischen Kindern Die vereinsinterne Sammlung ergab den stolzen Betrag von 10'000 Franken zu Gunsten des Fördervereins Kinder der Zukunft. Für den Rotary Club Ägeri­-Menzingen: Thomas Lötscher 15.12.2020, 18.42 Uhr

Rotarier Am Weihnachtsessen des Ro­tary Club Ägeri-Menzingen konnte Präsident Reto Carrara den Mitgliedern eine erfreuliche Botschaft übermitteln, die hervorragend in die vorweihnachtliche Zeit passt: 10'000 Franken zu Gunsten des Fördervereins Kinder der Zukunft konnten bei der internen Spendensammlung zusammengetragen werden.

Eigentlich hatte der Vorstand geplant, am Weihnachtsmarkt in Menzingen einen Stand zu betreiben, um Geld zu sammeln für den in Neuheim ansässigen Förderverein Kinder der Zukunft und dessen Schule in Peru. Corona durchkreuzte diese Pläne, worauf der Vorstand kurzerhand eine Sammlung unter den Mitgliedern startete. «Das Versprechen, die zugesagten Spenden durch einen Beitrag aus der Klubkasse zu verdoppeln, scheint als zusätz­liche Motivationsspritze gewirkt zu haben», freut sich Klubpräsident Reto Carrara und fügt an:

Der Präsident des Ro­tary Club Ägeri-Menzingen Reto Carrara war erfreut ob der hohen Spendensumme. Bild: PD

«Die Mitglieder spendeten

5000 Franken, woraus sich

durch den Klubbeitrag

der stolze Betrag

von 10'000 Franken

zu Gunsten der Schule

für Kinder aus armen Verhältnissen ergab.»

Eine Zukunft für benachteiligte Kinder

Der Förderverein Kinder der Zukunft (Niños del Porvenir) mit Sitz in Neuheim unterstützt mit Mitgliederbeiträgen, Spenden, Sponsorenbeiträgen und dem Erlös aus verschiedenen Aktionen und Anlässen den Betrieb der Schule Yachay, in welcher etwa 100 Kinder neben dem Unterricht in den traditionellen Fächern auch im Bereich Hauswirtschaft, Handarbeit und Informatik gefördert werden. Die Schule bietet Kindern aus sozial benachteiligten Verhältnissen, welche mit kleinen, aber zeitintensiven Arbeiten zum Familieneinkommen beitragen müssen, eine fundierte schulische Grundausbildung, stärkt ihre persönliche Entwicklung durch möglichst viele positive Selbstwerterfahrungen in einem vertrauten und wertschätzenden Umfeld und unterstützt so ihr Bestreben nach Selbstständigkeit und Unabhängigkeit. Wichtig im Bildungsprozess sind die Vermittlung von Werten und die Aufklärungsarbeit bezüglich der Kinderrechte. Die Kinder sollen sich ihrer sozialen Stellung bewusst werden und eine aktive Rolle in der Gesellschaft übernehmen.

Auch der Elternbildung wird grosse Beachtung geschenkt. Ausserdem werden die Schulräume und der Innenhof der Schule der Bevölkerung von Ocopilla regelmässig für Projekte und Weiterbildungsver­anstaltungen zur Verfügung gestellt.

Rotarier sind aktiv in der Region

Das malerisch voralpine Berggebiet mit den Gemeinden Oberägeri, Unterägeri, Menzingen und Neuheim ist die Heimat des lebendigen Rotary Club Ägeri­-Menzingen mit über 50 Mitgliedern. Nebst karitativen Engagements in der Region gehören der internationale Jugendaustausch und der kan­tonal renommierte Rotary-­Musikschulpreis zu seinen mit Herzblut gepflegten Aktivi­täten. Die Rotarier treffen sich wöchentlich abwechselnd im Restaurant Lindenhof im Ägerital und im Restaurant Ochsen von Menzingen – respektive coronabedingt im Rahmen von Onlinetreffen.

