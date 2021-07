Vereine Zuger Senioren wandern wieder zusammen Die Senioren des SAC Rossberg haben ihre Seniorentourenwoche durchgeführt. 05.07.2021, 17.43 Uhr

Die Senioren hielten ihre Tourenwoche ab. Bild: PD

Vorweg: Die ganze Woche herrschte schönes und angenehmes Bergsommer-Wanderwetter. Über 2500 Metern über Meer lag immer noch viel Schnee in den Mulden und Rufenen, sodass sich die Senioren des SAC Rossberg an darunter führende Wege hielten. Kaum in Scuol mit der Bahn angekommen, verstaute man die Koffer im Hotel und los ging es mit dem Postauto zur ersten Wanderung. Diese führte von Sur-En auf der linken Seite des Flusses Inn über Pradella nach Scuol – ein abwechslungsreicher Weg durch Wald und duftende Blumenwiesen. Herrliche Sträusse von bald zu Ende blühendem «Frauenschuh» gab es zu bewundern.

Den zweiten Tag startete man im «Schellen-Ursli-Dorf» Guarda. Es ist auch ein Dorf mit vielseitigem Kunsthandwerk. Nach der Besichtigung des Dorfes ging es hoch zur Alp Sura über prachtvolle Blumenwiesen, wie es sie nur in dieser Jahreszeit geben kann. Weiter über Murtera Dadaint und runter über Munt nach Ardez. Die zweite Gruppe wanderte von Guarda über Bos-Cha, sopra Ardez bis nach Ftan. So ein Tag mit Sonne und Blumenwiesen, Vogelgezwitscher und Kuckucksrufen ist kaum zu überbieten.

Leider keine Bartgeier zu sehen

Am dritten Tag fuhren wir mit dem Bus nach S-charl Schmelzra, wo unsere Wanderung begann. Diese führte uns durch das Val Tavrü durch Lärchenwälder und wiederum über herrliche Blumenwiesen. Der vor Schneewasser tosende Bach begleitete uns bis zum Fuss der Alp Tavrü. Von da an führte ein zum Teil steiler Weg über die Alp hoch zum Mot Tavrü auf 2420 Metern. Der Bergkamm ist gleichzeitig die Grenze zum Nationalpark. Bartgeier waren leider keine zu sehen. Zurück in S-carl konnten noch die historischen Bauten bestaunt werden.

Am Donnerstag begann die Wanderung in Vnà. Diese Höhenwanderung führte durch lichte Föhren- und Arvenwälder, Blumenwiesen und Feuchtgebiete ins Val Ruinains und wieder hoch bis nach Tschlin. In Tschlin durften wir einer abwechslungsreichen Führung folgen. Viele Geschichten und spannende Berichte hatte uns Georg Janett auf humorvolle Weise erzählt.

Der letzte Tag war für eine «technische Besichtigung» reserviert. Wir wanderten von Scuol zum Kraftwerk Pradella am Inn. Hier konnten wir – dank einer kompetenten und interessanten Führung – viel über die Engadiner Kraftwerke erfahren. Die Grösse der besuchten Anlage und der dazugehörenden Wasserstollen und weiteren Werke hat sehr beeindruckt. Zum Abschluss – vor der Heimreise – genoss man zusammen einen «Apéro riche» auf der Terrasse des Bellaval. Eine abwechslungsreiche, kulturelle und humorvolle Wanderwoche mit gutem kameradschaftlichem Geist ging damit zu Ende. Einen herzlichen Dank allen Teilnehmern, besonders an Urs Günther und Hansjörg Tinner.

Für die SAC Rossberg Senioren: Othmar Hofmann