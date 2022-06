Vereine Special-Olympics-Spiele finden 2026 in Zug statt Landammann Martin Pfister übernimmt das OK-Präsidium der Special Olympics. 30.06.2022, 16.10 Uhr

Vom 4. bis am 7. Juni 2026 werden in Zug die Special Olympics National Summer Games stattfinden. Zug hat kürzlich den Zuschlag für diese Spiele erhalten. Special Olympics ist die weltweit grösste Sportbewegung für Menschen mit geistiger Beeinträchtigung. Die Organisation wurde 1968 von Eunice Kennedy-Shriver gegründet und ist mittlerweile mit mehr als 6 Millionen Athletinnen und Athleten in 200 Ländern vertreten.

In der Schweiz existiert Special Olympics seit 1995 als unabhängige Stiftung. Sie bietet jährlich bis zu 70 Wettkämpfe, trägt National Games aus, begleitet Delegationen an World Games und fördert den Aufbau von angepassten Sport- und Bewegungsangeboten in bestehenden Sportvereinen und Breitensportanlässen. Special Olympics macht sich stark für eine inklusive Gesellschaft, in der alle willkommen sind.

Martin Pfister freut sich auf die Summer Games in Zug

«Freude herrscht» im Trägerverein der Special Olympics National Summer Games 2026 Zug: Landammann Martin Pfister lässt seinen Aussagen zu den Spielen – «ich bin überzeugt, dass der Kanton Zug mit der Organisation der Special Olympics National Summer Games 2026 Zug einen wichtigen Beitrag zur Wahrnehmung des wichtigen Themas Inklusion leisten kann und wird» – Taten folgen: Er hat zugesagt, der Organisation als deren OK-Präsident vorzustehen.

Martin Pfister freut sich auf seine neue Aufgabe: «Die Special Olympics National Summer Games in Zug werden ein bleibendes Erlebnis für die Sportlerinnen und Sportler aus der ganzen Schweiz, aber auch für die Zuger Bevölkerung. Ich freue mich, diesen eindrücklichen Anlass mit einem motivierten Team vorbereiten zu können.» Ergänzt wird das Kernteam des Trägervereins weiter aus Andreas Hotz, Felix Jaray, Heinz Merz, Eliane Müller, Daniel Schärer, Gerda Schwindt.

Hier finden Interessierte und Unterstützer finden weitere Informationen.

Für den Trägerverein: Gerda Schwindt

Vereine & Verbände: So funktioniert’s Ihre redaktionellen Beiträge sind uns sehr willkommen. Wir nehmen gerne Berichte entgegen, weisen in dieser Rubrik allerdings nicht auf kommende Anlässe hin. Ihre Texte und Bilder für diese Seite können Sie uns per E-Mail senden. Unsere Adresse lautet: redaktion-zugerzeitung@chmedia.ch Bitte beachten Sie, dass wir in dieser Rubrik Texte von maximal 3500 Zeichen abdrucken. Fotos sollten Sie in möglichst hoher Auflösung an uns übermitteln. Schicken Sie sie bitte als separate Bilddatei, nicht als Teil eines WordDokuments. Herzlichen Dank für Ihren Beitrag. Gerne können Sie den Artikel-Link auch auf dem Social-Media-Account Ihres Vereins posten.