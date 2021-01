Vereine Spende für Insieme Cerebral Zug Die Trumpf Schweiz AG hat auch in Baar eine Niederlassung – und hat sich vor kurzem grosszügig gezeigt. Für Trumpf Schweiz: Kira Braun 27.01.2021, 17.31 Uhr

Adrian Schär, Geschäftsleiter Vertrieb und Service, übergibt den Check an Insieme-Geschäftsleiterin Barbara Camenzind mit ihrem Sohn Laurin. Bild: PD/Trumpf Schweiz AG

Das Werkzeugmaschinenunternehmen Trumpf mit dem Schweizer Hauptsitz in Graubünden veranstaltet jedes Jahr zur Weihnachtszeit eine Tombola für die Mitarbeitenden. Der Erlös aus der Tombola, der jeweils von der Geschäfts­leitung grosszügig aufgestockt wird, kam bisher abwechselnd zwei karitativen Einrichtungen im Raum Graubünden zugute. Seit 2018 ist das Unternehmen sogar in drei Kantonen der Schweiz vertreten: der Produktionsstandort in Grüsch, die Vertriebsniederlassung in Baar sowie in Bottighofen. Hier werden Softwarelösungen für Kunden von Trumpf Maschinen entwickelt.

Aus diesem Grund entschied sich die Geschäfts­leitung von Trumpf Schweiz, den Erlös der jährlichen Weihnachtstombola im Wechsel an jeweils eine karitative Einrichtung in der Region der verschiedenen Standorte zu spenden. Dieses Jahr fördert die Trumpf Schweiz AG mit ihrem Erlös von 3000 Franken die Einrichtung Insieme Cerebral in Zug. Der im Jahr 1967 gegründete Verein unterstützt die Interessen und Rechte der Menschen mit geistiger, cerebraler und mehrfacher Behinderung.

Der Geschäftsleiter Vertrieb und Service der Trumpf Schweiz AG, Adrian Schär, übergab den symbolischen Check am Mittwoch, 20. Januar, an Geschäftsleiterin Barbara Camenzind von Insieme Cerebral zusammen mit ihrem 16-jährigen Sohn Laurin. Insieme Cerebral nutzt den Betrag zur Unterstützung und Mithilfe bei der Weiterbildung und Regeneration betroffener Eltern.

