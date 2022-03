Vereine und Verbände 36 Praxislehrpersonen schliessen an der PH Zug ab Die PH Zug hat drei Dutzend Praxislehrpersonen ihre Zertifikate überreichen können. 15.03.2022, 17.54 Uhr

Die Studierenden der Pädagogischen Hochschule Zug (PH Zug) sammeln während ihres Studiums viele Erfahrungen beim Unterrichten im Schulzimmer. In ihren Praktika in Primarschulen und Kindergärten werden sie von erfahrenen Lehrerinnen und Lehrern begleitet und gefördert. Um die Lehrpersonen auf diese anspruchsvolle Aufgabe als Praxislehrperson vorzubereiten, bietet die PH Zug eine entsprechende Ausbildung an.