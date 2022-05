Vereine und Verbände AHV-Reform beschäftigt SP-Frauen Die noch kein Jahr alte SP Frauen des Kantons Zug hat sich zu ihrer ersten Jahresversammlung getroffen. 09.05.2022, 18.22 Uhr

Vier der sechs Vorstandsmitglieder (von links): Marilena Amato Mengis, Virginia Köpfli, Isabella Parazzini und Anna Spescha. Bild: PD

Rund zehn Monate nach ihrer Neugründung fand die erste offizielle Mitgliederversammlung der SP Frauen Kanton Zug statt. Virginia Köpfli wurde als Präsidentin bestätigt. Neu im sechsköpfigen Vorstand ist Isabella Parazzini aus Zug. Hauptthema neben den Erneuerungswahlen im Herbst war die bevorstehende AHV-Reform auf Kosten der Frauen. Diese sei ein inakzeptabler Rück- statt Fortschritt in der Gleichstellung.

Virginia Köpfli, Kantonsrätin aus Hünenberg und Präsidentin der SP-Frauen, begrüsste die Anwesenden zur ersten offiziellen Mitgliederversammlung. Zum Einstieg hielt Nadia Kuhn, Geschäftsleitungsmitglied der SP Frauen Schweiz, ein Referat zur geplanten AHV-Reform. Eindrücklich belegte sie mit Zahlen, wie eklatant die geschlechterspezifischen Unterschiede bei der Altersvorsorge im heutigen Drei-Säulen-System sind und wie hoch die Zahl der Frauen, die trotz lebenslanger Arbeitstätigkeit keine existenzsichernde Rente erhalten.

Zusätzliche Verschlechterung

Auf das Referat folge eine engagierte Diskussion. Eindrücklich: Es waren junge Frauen, Mütter von kleinen Kindern sowie Frauen, die kurz vor der Pensionierung stehen, anwesend. Alle waren sich einig: So lange die Rahmenbedingungen nicht stimmen, ist die Angleichung des Rentenalters in keiner Weise ein Schritt in Richtung Gleichstellung. Sie bedeutet im Gegenteil eine zusätzliche Verschlechterung der bereits prekären Altersvorsorge für Frauen aller Einkommensschichten mit den unterschiedlichsten Lebensmodellen. Auch der eingeschränkte Blickwinkel wurde kritisiert. Die Problematik ist viel komplexer als eine mathematische Rechnung. So müsste das Thema «Care-Arbeit» als volkswirtschaftliche Grösse in die Lösungsfindung einfliessen. Dies würde geschehen, wenn Frauen verstärkt und aktiv an den Verhandlungen mitbeteiligt würden, so die Überzeugung.

Dem Referat folgten die formalen Traktanden. Dabei wurde Virginia Köpfli als Präsidentin bestätigt. Ebenso die bisherigen Vorstandsfrauen Anna Spescha, Jana Kürzi, Katarina Farkas und Marilena Amato. Anstelle der zurücktretenden Sehriban Sönmez wurde Isabella Parazzini gewählt. Damit sind sechs Frauen zwischen 23 und 60 Jahren mit unterschiedlichen Backgrounds im Vorstand vertreten. Davon versprechen sich die Frauen einen ausgewogenen und vielseitigen Blick auf die politischen Schwerpunkte, die anstehen. Neben den Wahlen und der AHV-Reform sind dies die Kita-Initiative, die gerade in Zug mit dem Mangel an schulergänzender Betreuung hochaktuell ist, sowie die Revision des Sexualstrafrechts hin zur Lösung «nur Ja heisst Ja» und die Umsetzung der Forderungen der Pflege-Initiative. Daneben sollen auch lokalpolitische Themen wie Schule, Bildung und Wohnen im Kanton Zug Platz haben. Eins ist sicher: Die Arbeit geht den Zuger SP-Frauen nicht aus.

Für die SP Frauen Kanton Zug: Marilena Amato Mengis