Vereine und Verbände Baarer Jodler überzeugen die Jury in Andermatt Die Baarbürgler Jodler haben sich in Andermatt die Klasse 2 geholt. 27.06.2022, 17.35 Uhr

Lange ist es her seit dem letzten Jodlerfest. Endlich konnte der Jodlerklub Echo Baarburg nach der Pandemie wieder an einem solchen teilnehmen. Am diesjährigen Jodlerfest in Andermatt haben bei schönem Wetter über 40'000 Besuchende teilgenommen. Umgeben von der schönen Bergwelt wirkte für die Aktiven und Festbesucher der Festplatz Andermatt einladend. Der Klub unter der Leitung von Dirigentin Sandra Horat stellte sich der Jury mit dem Lied «Im Buchewald» von Edi Gasser. Der gut gelungene Vortrag wurde mit der Klasse 2 (gut) ausgezeichnet. Unser Präsident und Jodler Beat Obrist ist mit seiner Duettpartnerin Petra Graf, zusammen mit ihrem Begleiter Adrian Dober, zum ersten Mal vor die Jury getreten. Mit dem Lied «Sing mit, i lade di i» von Stefan Haldemann hat das neu formierte Duett in Andermatt die Feuertaufe bestanden. Ihr Vortrag wurde von der Jury ebenfalls mit Klasse 2 (gut) belohnt.