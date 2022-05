Vereine und Verbände «Geko»-Turnerinnen gewinnen Staibockcup Die Turnerinnen der Gerätekombination des TV Hünenberg haben in Graubünden überzeugen können. 18.05.2022, 10.19 Uhr

Die Turnerinnen während des Wettkampfs in Graubünden. Bild: PD

Die Gerätekombination, kurz auch «Geko» genannt, des Turnvereins Hünenberg startete am vergangenen Samstag am Staibockcup in Graubünden in die Vereinsgeräteturn-Saison. In einem starken Teilnehmerfeld konnte sie sich den ersten Saisonsieg sichern und so die Weichen für ein erfolgreiches Jahr stellen.

Nach langer Zeit ohne Wettkämpfe war der Staibockcup in Maienfeld GR für rund die Hälfte der Gruppenmitglieder der erste Sektionswettkampf überhaupt. Am Nachmittag stand zuerst die Vorrunde auf dem Programm. Bereits dort musste mit einem guten Durchgang überzeugt werden, denn von den 16 startenden Vereinen in der Kategorie Gerätekombination konnten sich nur deren zwei für das «Golden Gala»-Finale qualifizieren.

Finaleinzug trotz einiger Patzer

Der Auftritt der Hünenberger war sauber, sowie synchron geturnt, enthielt jedoch noch einige ersichtliche Patzer, weshalb die Note 9,41 noch keine eindeutige Aussage zuliess. Nachdem sich die Gegner nach und nach an dieser Punktzahl die Zähne ausbissen, stand kurz vor 17 Uhr fest, dass es für die Finalqualifikation gereicht hat. Punktegleich mit dem TV Neuenhof zog die Gruppe in die Endrunde ein.

Die Endrunde an diesem Anlass war etwas anders, als sich dies die Geräteturngemeinschaft gewohnt ist. Anstelle von wie üblich Wertungsrichtern wurde der Auftritt von einer Laien-Sportlerjury mit Punkten von 1 bis 10 bewertet– je nach Attraktivität und Überzeugung der Darbietung. Ebenfalls wurde der Wettkampfplatz in einen Showplatz umgewandelt, bei welchem mit Scheinwerfern zur Stimmung passende Lichteffekte erzeugt wurden.

Leistung konnte noch gesteigert werden

Vor mitfieberndem Publikum erhielt die Gerätekombination dank einer gesteigerten Leistung 9,65 Punkte von der Jury. Mittels einer Mischrechnung von den beiden Noten konnte sich der TV Hünenberg den ersten Rang und somit auch den ersten Saisonsieg sichern. Nach diesem Erfolg ist die Motivation für die Saison 2022 noch weiter gestiegen. Mit der «European Gym for Life Challenge», welche als Europameisterschaft gilt, sowie der Heim-Schweizer-Meisterschaft, die am 3. und 4. September in Zug stattfinden wird, stehen noch viele Höhepunkte an, für welche bis dahin fleissig weitertrainiert wird.

Für den TV Hünenberg: Sarina Nigg