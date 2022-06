Julian von Flüe bietet in Steinhausen ein vielseitiges Konzert

Vereine und Verbände Julian von Flüe bietet in Steinhausen ein vielseitiges und virtuoses Konzert Julian von Flüe hat mit seinem Trio im Gemeindesaal Steinhausen für ein intensives Musikerlebnis gesorgt. 21.06.2022, 19.09 Uhr

Der Hünenberger Akkordeonist Julian von Flüe war mit seinem Trio zu Gast in Steinhausen. Nachdem das Konzert pandemiebedingt zweimal hatte verschoben werden müssen, war es nun endlich so weit. Das Trio überzeugte das Publikum im Gemeindesaal in Steinhausen von Anfang an mit seiner Mischung aus traditioneller und neuer Schweizer Volksmusik, genauso wie mit Country und Blues. Sie starteten ihren Auftritt mit einem klassischen Ländler. Bald darauf verliessen sie aber das Genre und zeigten, was alles möglich ist mit einem Akkordeon.