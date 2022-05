Vereine und Verbände Neues Fasnachtsehrenpaar erkoren Vor kurzem hat der diesjährige Hauptbot der Unterägerer Wylägerer Fasnachtgesellschaft im Chlösterli stattgefunden. 03.05.2022, 14.38 Uhr

Das neue Fasnachtsehrenpaar der Wylägere Fasnachtgesellschaft: Sarah Iten und René Reiser. Bild: PD

130 Mitglieder der Unterägerer Wylägere Fasnachtgesellschaft (WFG) folgten der Einladung zur jährlichen GV. Nach dem feinen Nachtessen führte der Präsident und Narrenvater Felix Iten gekonnt durch die Generalversammlung. Der ausführliche Jahresbericht des Präsidenten wurden von den anwesenden Mitgliedern mit grossem Applaus verdankt. Allen Grund zur guten Mine hatten die Fasnächtler auch nach dem Kassenbericht des Säckelmeister, konnte er doch einen Gewinn ausweisen.

Dieses Jahr hiess es nun, Abschied zu nehmen von der Narrenmutter Anita Iten und dem Ehrenbadjöggel Alois Grab. Diese beiden hatten zwei spezielle Fasnachtsjahre hinter sich. Durch den coronabedingten Ausfall der Fasnacht 2021 amteten die beiden noch ein weiteres Jahr als Ehrenpaar. Es war ein langes Bangen und Hoffen, ob die Fasnacht 2022 stattfinden kann. Die Vorfasnacht war durch die grosse Unsicherheit eher ruhiger als sonst. Als das grüne Licht von Bund und Kanton dann kurz vor dem Start der Hauptfasnacht kam, gab es für das Ehrenpaar kein Halten mehr. So konnten Wisel und Anita ihr ehrenvolles Amt noch in vollen Zügen geniessen und werden den Wylägerer Fasnächtler noch lange in bester Erinnerung bleiben.

Vorstellung des neuen Ehrenpaars

Die Spannung im Saal wurde nun unerträglich. Unser Narrenvater lüftete sein Geheimnis und stellte anhand des Lebenslaufes den neuen Ehrenbadjöggel vor. Es dauerte ein wenig, bis allen im Saal klar wurde, wer gemeint ist. Vorgestellt wurde mit René Reiser ein bekannter Fasnächtler. Der Inhaber eines Malergeschäfts war als Kind Mitglied der Badjöggel-Gruppe und später während vieler Jahre bei der Guggenmusik Turi-Club.

Doch bevor der Hauptbot geschlossen werden konnte, musste noch eine Narrenmutter propagiert werden. Mittels eines Films wurde die geheimnisvolle Dame bekannt gemacht. Mit Sarah Iten wurde ein bekanntes Gesicht den Mitgliedern vorgestellt. Die Oberstufenlehrerin ist schon mehrere Jahre in der Guggenmusik F’Ägerer in Oberägeri und immer bis in die frühen Morgenstunden an der Fasnacht anzutreffen. Wie es sich für einen richtigen Fasnachtsanlass gehört, liess man den Abend nach Beendigung der GV noch an der Bar ausklingen.

Für die Wylägerer Fasnachtsgesellschaft: Dominik Iten