Vereine und Verbände Pro Chiropraktik tritt sich wieder Nach zwei Jahren konnte der Verein Pro Chiropraktik wieder eine Generalversammlung durchführen. 25.04.2022, 22.45 Uhr

Von links: Sonja Leisibach, Werner Buess, Sandra Theiler und Carla Desax. Bild: PD

Nach zwei Jahren konnte der Verein Pro Chiropraktik wieder eine Generalversammlung durchführen. Im Lorzensaal in Cham durfte Präsident Werner Buess rund 100 Mitglieder begrüssen. Das Vereinsjahr war durch Corona geprägt. Die Turnlektionen konnten nur eingeschränkt durchgeführt werden. Aktuell verfügt der Verein über rund 600 Mitglieder. An der Versammlung konnte der Vorstand drei neue Vorturnerinnen begrüssen. Nach dem Essen wurde die Gesellschaft bestens unterhalten durch das Comedy-Duo Twinlikes. Ein herzlicher Dank geht an alle Mitglieder, Vorturnerinnen und den Vorstand.