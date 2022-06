Vereine und Verbände Tricks und Sprünge mit BMX-Zuger-Racer Die BMX-Zuger-Racer haben auf ihre Trainingsanlage eingeladen. Dabei wurden auch die Mängel der Bahn sichtbar. 21.06.2022, 19.14 Uhr

Die BMX-Zuger-Racer präsentierten den Besuchenden ihr Können. Bild: PD

Vor kurzem haben die BMX-Zuger-Racer ihre Bahn an der Ammannsmatt für das breite Publikum geöffnet. Alle hatten die Möglichkeit, mit ihrem eigenen Bike zu fahren oder ein echtes BMX-Race vom Klub auszuleihen. Der Anlass zog zahlreiche kleine und grosse Interessierte an. Die Kleineren fuhren mutig und stolz ihre ersten Kurven und versuchten bereits ihre ersten Sprünge. Auch die Eltern hatten sichtlich Freude an der Bahn und drehten so manche Runden mit ihrem Nachwuchs.

Highlight des Events waren die beiden Showacts der BMX-Zuger-Racer: Die Fahrer, von den Kategorien fünf Jahre bis Elite-Fahrer bunt durchmischt, zeigten dem Publikum, wie ein BMX-Training aufgebaut ist und wie vielseitig und abwechslungsreich der BMX-Sport ist. Natürlich gaben sie auch einige Tricks und eindrückliche Sprünge zum Besten, sehr zum Vergnügen der Zuschauer. Trotz hochsommerlichen Wetters und heisser Temperaturen haben alle Fahrer bis zum Schluss für Action und Spass gesorgt, um sich dann eine wohlverdiente Abkühlung in der Lorze zu gönnen.

Beitrag an die Nachwuchsförderung

Die BMX-Zuger-Racer schauen auf eine langjährige Klubtradition zurück, wurden sie doch bereits im Jahre 1984 gegründet. Sie sind ein erfolgreicher BMX-Klub in der Region Zug und haben aktuell mehrere Fahrer im Schweizer Kader. Auch leistet der Klub einen sehr wichtigen Beitrag an die Nachwuchsförderung, indem er den Anfängern mit der BMX-School einen idealen Einstieg in den Sport ermöglicht. Die Kurse der BMX-School sind weitgehend ausgebucht und die Trainings des Klubs sehr gut besucht. Leider ist die Bahn in die Jahre gekommen und müsste dringend vergrössert werden. Um weiterhin gute Fahrer auszubilden, braucht es eine Bahn, die dem UCI-Reglement entspricht. Gerade für Fahrer ab zwölf Jahren ist die Bahn im aktuellen Zustand viel zu klein. Die älteren Fahrer sind zu schnell unterwegs, springen zu weit für die Bahn und müssen abbremsen, was nicht ungefährlich ist. Remo Hofer (U19, Mitglied des Racing-Nationalkaders), zeigte am Open-Track-Day in einem Einzelrace eindrücklich die Mängel der aktuellen Bahn auf. Der Klub ist auf der Suche nach einem neuen Standort für eine grössere und längere Bahn mit höherem Starthügel. Dadurch könnten wieder wichtige Rennen in Zug ausgetragen werden, wie zum Beispiel der Swisscup und die Schweizer Meisterschaften.

BMX-Racing ist eine relativ junge Sportart, deren Popularität sich laufend erhöht. Dies vor allem, nachdem das Internationale Olympische Komitee die Disziplin in das Programm der Sommerspiele 2008 in Peking aufnahm. Umso wichtiger ist es, dem Nachwuchs am Standort Zug die besten Trainingsmöglichkeiten anzubieten, damit dieser nicht zu einem anderen Klub abwandert. Der Open-Track-Day hat eindrücklich gezeigt, wie gross das Interesse und die Begeisterung für den BMX-Sport in der Region Zug sind und es hoffentlich auch in Zukunft bleiben werden.

Für die BMX-Zuger-Racer: Evelyne Breton