Vereine und Verbände Ukrainische Ostern in Zug In der Kirche Guthirt in Zug haben sich Familien aus der Ukraine eingefunden, um zusammen das orthodoxe Osterfest zu feiern. 25.04.2022, 22.42 Uhr

Wie in anderen orthodoxen Kirchen wurde Ostern in der Ukraine dieses Jahr eine Woche später als in den westlichen Kirchen begangen. Eine stattliche Schar von Familien aus der Ukraine hat am Sonntag in der Kirche Guthirt Zug die vertraute Osterliturgie gefeiert.