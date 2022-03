Vereine und Verbände Viel Interesse an Symposium Begabung der PH Zug Referent Dieter Thomä erläuterte, wie Menschen über sich hinauswachsen können, wenn sie ihre Begabungen entwickeln. 22.03.2022, 14.38 Uhr

Rund 140 Teilnehmende befassten sich am ausgebuchten Symposium Begabung der PH Zug sorgfältig und vertieft mit einem umfassenden Heldenbegriff – im Bewusstsein der aktuellen tragischen Ereignisse in Europa und bezogen auf die Bildung von Kindern und Jugendlichen. Mit der Aufforderung «Be your hero!» lud eine Fachgruppe der Begabungs- und Begabtenförderung in Zusammenarbeit mit der Pädagogischen Hochschule Zug Lehrpersonen aller Stufen und Bildungsverantwortliche dazu ein.