Vereine und Verbände Weichelt ist mit Parlamentsentscheiden unzufrieden Im Rahmen ihrer Reihe «Mit Manuela Weichelt im Gespräch» blickte die Zuger Nationalrätin auf die Session zurück. 03.01.2022, 15.49 Uhr

Als Nationalrätin in ein Milizparlament gewählt zu werden – wie viel Zeit bleibt da für die Ausübung eines zivilen Berufes? Eigentlich keine. So umschrieb Grünen-Nationalrätin Manuela Weichelt anlässlich der öffentlichen Veranstaltungsreihe «Mit Manuela Weichelt im Gespräch» im Lorzensaal in Cham ihren Arbeitsaufwand in Bern.

Die Zuger Nationalrätin Manuela Weichelt. Bild: PD

Die eben abgeschlossene Wintersession brachte eine Vielfalt von Geschäften, wobei in der ersten Woche die Wahl von Irène Kälin (Grüne Aargau) zur Nationalratspräsidentin – als 15. Frau – im Vordergrund stand. Für den Kanton Zug von Bedeutung war die Wahl des aktuellen Zuger Obergerichtspräsidenten Felix Ulrich ans Bundesstrafgericht nach Bellinzona. Während elf Tagen und insgesamt 70,4 Stunden wurde debattiert. Wenn morgens um 7 Uhr auch noch Kommissionssitzungen anstehen, muss man körperlich fit sein für dieses Amt, zumal eine Ratssitzung – vor allem in der zweiten Woche – am Vorabend bis tief in die Nacht hi­nein gedauert haben kann.

Drei Themen standen für Manuela Weichelt im Fokus: das Verbot von Massentierhaltung und die AHV-Revision sowie die schwarzen Listen der Krankenkassen. Die Massentierhaltung ist ein Thema, welches die Menschen bewegt: Nicht weniger als 55 Rednerinnen und Redner nahmen während zweier Tage an der Debatte teil. Die Grundfrage, ob es überhaupt in der Schweiz Massentierhaltung gäbe, beantwortete der Nationalrat mit 119 zu 60 Stimmen mit Nein. Eine schon fast zynische Einschätzung bei einer Gesetzgebung, die für ein ausgewachsenes Schwein einen Quadratmeter Platz vorsieht oder Ställe mit 27000 Hühnern erlaubt. Sowohl die Initiative als auch den Gegenvorschlag des Bundesrates lehnte der Nationalrat schliesslich ab.

Das zweite Thema, die AHV-Revision, spielte sich laut Manuela Weichelt im bekannten Links-Rechts-Schema ab: hier die bürgerlichen Parteien, welche das Rentenalter der Frauen auf 65 Jahre erhöhen wollen, dort die Grünen und die SP, welche das verhindern wollen, weil ihnen die vorgesehenen Kompensationen für die Frauen zu wenig weit gehen. Sowohl der National- als auch der Ständerat stimmten für die Reform. Mit Manuela Wei­chelt sind die Grünen des Kantons Zug bereits in den Startlöchern, das Referendum gegen die AHV 21 zu unterstützen.

Vorstoss gegen schwarze Listen geplant

Das dritte von Manuela Wei­chelt herausgepickte Thema der Wintersession betrifft direkt den Kanton Zug. Neben vier anderen Kantonen kennt Zug die schwarze Liste der Krankenkassen. Säumige Prämienzahlende kommen auf eine schwarze Liste und erhalten nur noch im Notfall medizinische Behandlung. Der Nationalrat entschied mit 98 zu 92 Stimmen (bei zwei Enthaltungen), dass die Kantone die schwarzen Listen weiterhin führen dürfen. Dass ausgerechnet der Kanton Zug diese schwarze Liste beibehält, war für Manuela Weichelt und alle Anwesenden unhaltbar. Kinder können zwar nicht mehr auf die schwarze Liste kommen, aber sobald diese mündig sind, werden sie für die Schulden der Eltern belangt. Manuela Weichelt plant einen Vorstoss, damit dieser Missstand beseitigt wird.

Manuela Weichelt ist als Mitglied der Kommission für Gesundheit und soziale Sicherheit sowie der Geschäftsprüfungskommission gefordert. Zudem präsidiert sie die Subkommission Gerichte und Bundesanwaltschaft. Sie hat grossen Spass an der Arbeit im Parlament. Das Milizsystem stellt aber alle Parlamentsmitglieder vor grosse Herausforderungen. Manuela Weichelt ist es wichtig, mit den Zuger Wählerinnen und Wählern im Austausch zu bleiben. Die Reihe «Mit Manuela Wei­chelt im Gespräch» soll auch im neuen Jahr Bestandteil ihrer Arbeit als Bundesparlamentarierin bleiben.

Für «Mit Manuela Weichelt im Gespräch»: Esther Haas