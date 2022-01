Unterägerer Tennisspieler nimmt an Grand-Slam-Turnier teil

Vereine Unterägerer Tennisspieler nimmt am Grand-Slam-Turnier in Melbourne teil Bei den «Alternates» des Grand-Slam-Turniers in Australien wurde Kaj Quirijns nun als Nummer 1 gesetzt. 24.01.2022, 21.22 Uhr

Kaj Quirijns vom Tennisclub Unterägeri hat diesen Monat an der Qualifikation der U18-Junioren fürs Grand-Slam-Turnier in Melbourne teilnehmen können. Er ist in der Schweiz in der Kategorie N4 klassiert und auf der Rangliste als 116. aufgeführt. Bei den «Alternates» des Grand-Slam-Turniers in Australien wurde er nun als Nummer 1 gesetzt. In der ersten Qualifikationsrunde gegen den Japaner Asahi Harazaki verlor Kaj Quirijns jedoch 7:6 und 6:1. Dennoch: Eine Erfahrung war es auf jeden Fall wert. Der Tennisclub Unterägeri ist stolz, dass der Einsatz seiner Juniorenleitenden erfolgreich Früchte trägt – auch international.