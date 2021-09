Vereine & Verbände 200 Personen kamen an den Auftritt der A-Capella-Band Bliss Bei einem Konzert organisiert von Kultur Steinhausen sorgte die A-Capella-Band Bliss mit Steinhauser Beteiligung für gute Stimmung. Für Kultur Steinhausen: Jolanda Zenger 29.09.2021, 18.04 Uhr

Die A-Capella-Band Bliss. Bild: PD

Nach eineinhalb Jahren Bühnenabwesenheit – infolge des Coronavirus – konnte Kultur Steinhausen endlich am Freitag, den 24. September, Bliss im örtlichen Gemeindesaal begrüssen.

Mit ihrem Programm «Volljährig» sind die fünf stimmgewaltigen Männer, der wohl populärsten Schweizer A-Capella-Band Bliss, nun wieder durchs ganze Land unterwegs, nachdem sie diese Tour bereits dreimal verschieben mussten.

Etwa 200 Besucher wollten sich diesen Auftritt in Steinhausen nicht entgehen lassen, da Bliss schon im Jahr 2018 die Gäste begeisterte, war es nicht erstaunlich, dass die Band wirklich bereits nach den ersten Tönen mit viel Applaus begrüsst wurde.

Mix aus Gesang und Choreografie begeisterte

Die Sänger begaben sich mit ihrem Programm zurück in eine Zeit, als die Musik ab Kassette kam, der Schnurrbart allgegenwärtig war und die erste Liebe noch real beim Flaschendrehen und nicht digital auf Instagram gefunden wurde.

Lausbübisch und noch immer leicht pubertierend öffnete Bliss das Tagebuch von 20 Jahren Bandgeschichte und nahm sich schonungslos selber auf’s Korn. Die Herren zollten den musikalischen Helden ihrer Jugend Respekt und bliesen zum Frontalangriff auf das Trommel- und Zwerchfell des Publikums.

Einfach fantastisch, wie sie es mit ihrem Mix aus Gesang, Choreografie und Witz schafften, die Menschen im Saal zu faszinieren.

Steinhauser singt bei der Band mit

Die Choreografie wirkte effektvoll absolut synchron und natürlich. Brilliant tonsicher setzten die fünf Sänger ihr Instrument – die Stimme – ein; Claudio Tolfo (Countertenor), Matthias Arn (Bariton), Tom Baumann (Bass/ Bariton), Viktor Szlovak (Bass) und der Steinhauser Lukas Hobi (Tenor) sind Teil der A-Capella-Band.

Bei den zwei Zugaben stand das ganze Publikum tanzend und klatschend im Saal und nach zweieinhalb Stunden wurden die Künstler unter tosendem Applaus entlassen. Die Zuschauer verliessen den Saal strahlend und glücklich wieder einmal einen unbeschwerten Abend verbracht zu haben. Wir können nur sagen Bliss immer wieder!

Vereine & Verbände: So funktioniert's

Ihre redaktionellen Beiträge sind uns sehr willkommen. Wir nehmen gerne Berichte entgegen, weisen in dieser Rubrik allerdings nicht auf kommende Anlässe hin. Ihre Texte und Bilder für diese Seite können Sie uns per E-Mail senden.

Unsere Adresse lautet: redaktion-zugerzeitung@chmedia.ch Bitte beachten Sie, dass wir in dieser Rubrik Texte von maximal 3500 Zeichen abdrucken. Fotos sollten Sie in möglichst hoher Auflösung an uns übermitteln. Schicken Sie sie bitte als separate Bilddatei, nicht als Teil eines WordDokuments.

Herzlichen Dank für Ihren Beitrag. Gerne können Sie den Artikel-Link auch auf dem Social-Media-Account Ihres Vereins posten.