Vereine & Verbände 30 Steinhauser Senioren haben eine Wanderung unter die Füsse genommen Die Senioren Steinhausen haben vergangene Woche zwei unterschiedliche Wanderungen durchgeführt. Für die Senioren Steinhausen: Robert Dreher 28.07.2021, 16.13 Uhr

Die Senioren auf der Hüenderegg. Bild: PD

Wandern sei die beliebteste Sportart der Schweiz, war in der Ausgabe der Zuger Zeitung vom 21. Juli zu lesen. Das rege Interesse an den Angeboten der Steinhauser Senioren bestätigt diese Statistik. Gemäss Zeitungsartikel kommt die Schweiz auf jährlich rund 200 Millionen Wanderstunden. Die Steinhauser Senioren tragen an einem Tag mit rund 120 Wanderstunden einiges dazu bei.