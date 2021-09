Vereine & Verbände 8 Podestplätze für Ägerer Bike Club Beim Iron Bike Race haben die Biketalente des Ägeri Bike Clubs ihre Stärke gezeigt und viele Podestplätze abgeräumt. Für den Ägeri Bike Club: Simon Hollenstein 29.09.2021, 18.08 Uhr

Nicola Müller bei der Einfahrt ins Ziel als Erster seiner Kategorie.

Am Samstag, 25. September konnten die Kids, beim vermutlich letzten Iron Bike Race, zeigen was sie können. Auf einer neuen, sehr schnellen Strecke, starteten sie in vier verschiedenen Alterskategorien. Um 14 Uhr starteten die Jüngsten, Mädchen und Jungs gleichzeitig. Dabei feierte Olivia Müller einen Start-Ziel Sieg und kam vor dem ersten Jungen ins Ziel, knapp eine Minute vor ihrer ersten Verfolgerin Janna Hansen. Bei den Jungs fuhr Nico Fuchs bei seinem ersten Rennen auf den 7. Platz.

Hürlimann verpasst Podest nur knapp

Eine Kategorie höher kämpfte Janosh Hürlimann ums Podest und wurde mit dem 4. Rang belohnt. Conradin Bewersdorf beendete sein Rennen auf dem 10. Platz. Ganz vorne kämpften die Kids vom Ägeri Bike Club in den Kategorien Rock und Mega um die Podestplätze. Insgesamt räumten sie 8 Podestplätze ab.

Resultate Mädchen Soft: 1. Olivia Müller, 2. Janna Hansen, Boy Soft: 7. Nico Fuchs, Mädchen Cross: 5. Amélie Hürlimann, Boy Cross: 4. Janos Hürlimann, 10. Conradin Bewersdorf, Boy Rock: 1. Nicola Müller, 3. Nevio Hollenstein, 7. Lian Iten, Mädchen Mega: 1. Elin Hollenstein, 3. Lea Bösch, Boy Mega: 1. Lewin Iten, 2. Gian Müller, 7. Ramon Hollenstein.

