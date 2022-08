Zuger Austria-Club holt Jubiläum nach

Vereine & Verbände Austria-Club holt Jubiläum nach Der Verein hat sein 45-jähriges Bestehen nachträglich gefeiert. 22.08.2022, 19.47 Uhr

Am 31. Mai 2020 hätte der Austria-Club Zug sein 45-jähriges Bestehen feiern können. Leider musste auch dieser Anlass wegen Corona abgesagt werden. Doch der Austria-Club Zug liess sich nicht davon abhalten, dieses Jubiläum trotzdem zu feiern, wenn auch nur nachträglich. Vor kurzem konnte der Anlass nun mit zweijähriger Verspätung nachgeholt werden. Um 7 Uhr trafen sich 24 Mitglieder am Bahnhof in Baar, von wo aus es mit dem Car in Richtung «alte» Heimat losging. Bei über 30 Grad erreichten sie, nach einer kurzen Kaffee- und Gipfeli-Pause und ein paar Stunden Fahrt, das österreichische Bregenz. Nach etwa einer Stunde, welche die Vereinsmitglieder mit einem Bummel am See oder einem kleinen Shopping-Trip verbringen konnten, trafen sich alle an der Talstation der Pfänderbahn.