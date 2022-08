Vereine & Verbände Baarer Sportstacker holen EM-Titel Mitglieder des TSV Concordia Baar konnten sich in Dänemark mehrere Titel und Medaillen sichern. 22.08.2022, 19.46 Uhr

Die erfolgreichen Stacker aus Baar (vorne): Seraina Toms und Marlon Salzmann. Hinten von links: Charly Herger, Angela Herger, Marcel Schuler. Bild: PD

Dieses Jahr konnte die erste Europameisterschaft im Sport Stacking nach zweimaligem Verschieben endlich durchgeführt werden. Über 100 Sportlerinnen und Sportler aus sieben Ländern kämpften kürzlich in Frederiksberg in Dänemark um begehrte Europameistertitel und Medaillen. Die längere Wettkampfpause im Vorfeld und eine Umstellung auf neue Zeitmessgeräte bildeten dabei eine besondere Herausforderung. Auch fünf Teammitglieder des TSV Concordia Baar waren dabei und konnten mit 18 Podest-Rangierungen einen wertvollen Beitrag zum erfolgreichen Abschneiden der neunköpfigen Schweizer Delegation beitragen.

Die Turnierteilnahme startete am ersten Tag mit einem Höhepunkt. Bei den Staffelwettkämpfen holten Angela Herger, Marcel Schuler und Charly Herger zusammen mit Karl Fehrenbach aus Auswil den EM-Titel in der Cycle-Turnierstaffel 45+ und wurden Vize-Europameister in der Zeitstaffel 55+.

Weitere Podestplätze

Die Rangverkündigungen vom dritten Tag zeigten, dass dies nicht die einzigen Podest-Rangierungen blieben. Im Einzelwettkampf ihrer Altersklasse wurde Angela Herger Vize-Europameisterin im 3-6-3 und holte je eine Bronzemedaille im 3-3-3 und im Cycle. Charly Herger setzte sich beim Cycle gegen stärkere Gegner durch und wurde für seine Bestzeit von 12,798 Sekunden mit einer Bronzemedaille belohnt.

Beim Doppel teilten sich die beiden Schweizer Doppelteams der Altersklasse 55+ die obersten Podestplätze und besiegten die Teams aus Deutschland und Dänemark. Mit einer Bestzeit von 13,961 Sekunden ging der Europameistertitel an das Duo Marcel Schuler und Karl Fehrenbach, Angela und Charly Herger wurden mit einem Rückstand von 0,129 Sekunden Vize-Europameister.

Medaillen für Jungtalente

Auch die jüngeren Teammitglieder wurden für ihr intensives Training im Vorfeld belohnt. Marlon Salzmann (17) wurde mit einer Zeit von 3,003 Sekunden in seiner Altersklasse Europameister in der Einzeldisziplin 3-6-3 und Vize-Europameister beim Cycle. Zusammen mit Seraina Toms (22) holte er in der altersgemischten Altersklasse «Open» drei weitere Vize-Europameistertitel in den Teamwettkämpfen Doppel und Staffel.

Beide jungen Sporttalente der Baarer Trainingsgruppe konnten in ihrer Altersklasse zusätzliche Medaillen im Einzel erkämpfen und holten bei der «International Challenge» zusammen mit der Schweizer Staffeldelegationen den dritten Platz. Auch die Finalausscheidungen der erstmals ausgetragenen «European Team Challenge» konnten sie mit ihrem Team nach einem spannenden Halbfinal gegen Deutschland und dem Final gegen Gastgeber Dänemark auf dem hervorragenden zweiten Platz beenden.

Für den TSV Concordia Baar: Angela Herger