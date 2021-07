Vereine & Verbände Die Chorreise motiviert zur Probe Der Männerchor Baar probt auch während der Sommerferien und machte einen Ausflug nach Nid- und Obwalden. Für den Männerchor Baar: Georges Helfenstein, Theo Iten und Hanspeter Kemp 08.07.2021, 15.27 Uhr

Der Männerchor Baar auf seiner Chorreise, die nach Stansstad, Engelberg und auf die Fürenalp führte. Bild: PD

Nach einer langen durch die Coronapandemie gestoppten Tätigkeit hat der Männerchor Baar am 26. Mai seine Probenarbeit wieder aufgenommen. Das Ziel des Chors ist es, nach der monatelangen Singabstinenz die Stimmbänder in Schwung zu bringen. Zu diesem Zweck proben die Sänger auch während der Sommerferien. Für den Spätsommer steht das Bettag-Singen vom 18. und 19. September auf dem Plan, am Vorabend in der Kirche St. Martin, am Sonntag in der reformierten Kirche. Vor allem aber bemüht sich der Chor, für das Jahreskonzert vom 12. Dezember ein möglichst attraktives Programm zu erarbeiten.

Jetzt sei für neue Sänger der ideale Zeitpunkt, um beim Chor als engagierter Sänger einzusteigen. Der Chor freut sich auf jene, die Freude am gepflegten Männergesang und an einem gemütlichen Beisammensein nach der Probe haben und lädt zu einem unverbindlichen Probenbesuch ein. Der Chor probt jeweils am Mittwoch von 20 bis 21.15 Uhr, normalerweise in der Aula des Schulhauses Sternmatt 2. Kontaktperson ist Präsident Hanspeter Kempf, Telefonnummer 079 914 28 79, E-Mail physiokempf@bluewin.ch. Als weiteres Highlight hat Sankt Petrus am Samstag, 19. Juni, dem Chor einen wunderschönen Ausflug, die diesjährige Chorreise, beschert. Um 8.30 Uhr bestiegen der Chor – 21 Sänger waren dabei – bei schönstem Reisewetter gut gelaunt den Car nach Nidwalden.

Vereine & Verbände: So funktioniert's Ihre redaktionellen Beiträge sind uns sehr willkommen. Wir nehmen gerne Berichte entgegen, weisen in dieser Rubrik allerdings nicht auf kommende Anlässe hin. Ihre Texte und Bilder für diese Seite können Sie uns per E-Mail senden. Unsere Adresse lautet: redaktion-zugerzeitung@chmedia.ch Bitte beachten Sie, dass wir in dieser Rubrik Texte von maximal 3500 Zeichen abdrucken. Fotos sollten Sie in möglichst hoher Auflösung an uns übermitteln. Schicken Sie sie bitte als separate Bilddatei, nicht als Teil eines WordDokuments. Herzlichen Dank für Ihren Beitrag. Gerne können Sie den Artikel-Link auch auf dem Social-Media-Account Ihres Vereins posten.

Zehn verschiedene Käsesorten degustiert

Nach einem Kaffeehalt in Stansstad am See hiess das nächste Ziel Engelberg. In der im Kloster eingemieteten Schaukäserei wurde der Chor vom Chef persönlich begrüsst und auch bewirtet. Nachdem die Sänger alles über den mehrstufigen Vorgang der Käseherstellung erfahren hatten und durch eine Degustation von zehn verschiedenen Käsesorten inklusive Getränke den Magen hatten beruhigen können, brachte sie Chauffeur Toni zur Talstation der Fürenalp-Bahn. Auf 1850 Metern über Meer konnten sie einen wunderschönen Sommertag geniessen, umgeben von mächtigen Bergen wie dem Titlis mit immer noch viel Schnee.



Zurück im Tal begann bereits die Heimfahrt, die den Chor durch die Stadt Luzern via Küssnacht nach Meierskappel führte. Im Restaurant Strauss wurden die Sänger mit einem Fitnessteller und einem Coupe Romanoff zum Dessert verwöhnt. Zufrieden und nach wie vor in bester Stimmung kamen sie am Abend in Baar an.

Durch diesen schönen Ausflug doppelt motiviert, machte sich der Chor wieder an die Probenarbeit, nach den neuen Erleichterungen des Bundesamts für Gesundheit ohne Maske.