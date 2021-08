Vereine & Verbände Die Ritterschaft GAUR hat zwei Novizen aufgenommen In der Klosterkirche Maria Opferung hat die Ritterschaft GAUR zwei Personen in die historische Gesellschaft aufnehmen. Für den GAUR Zug: Ueli Berger 04.08.2021, 14.45 Uhr

Am Samstag, 24. August, fand in der Klosterkirche Maria Opferung in Zug der Ritterschlag für Patric Drobner und Alex Claude statt. Es ist für den Grossen, Allmächtigen und Unüberwindlichen Rat von Zug (GAUR) jeweils einer der grossen Anlässe im Gesellschaftsjahr, wenn wieder ein neues Mitglied in den Rat aufgenommen werden kann; dieses Jahr besonders, durften doch zwei neue Mitglieder in die historische Gesellschaft aufgenommen werden.

Von links: Reichsritter Patric Drobner, Novizenmeisterin Anne-Sophie Golsong, Reichsschultheiss Beat Hürlimann, das Tutorat Ruth und Max Landtwing, Ritter Alex Claude. Bild: PD

In der Klosterkirche Maria Opferung durfte Reichsschultheiss Beat Hürlimann – nebst der Ritterschaft des GAUR – Schwester Antonia von der Schwesterngemeinschaft, Martin Iten, Präsident des Vereins Anima Una, sowie weitere Gäste begrüssen. Musikalisch wurde die Feier in der Klosterkirche bereichert durch Frau Marlise Renner an der Orgel und Guardian Pater Bernardin Heimgartner an der Violine. So konnte Reichsschultheiss Beat Hürlimann in feierlichem Rahmen die Novizen Patric Drobner zum Reichsritter und Alex Claude zum Ritter schlagen – ein emotionaler Augenblick für die Novizen und eine grosse Freude für die ganze Gesellschaft. Nach dem anschliessenden Apéro, untermalt durch Walter Heidelberger mit seiner Drehorgel, wurde im Refektorium des Klosters ein feines Essen serviert und in froher Runde haben sich Ritterschaft und Gäste bei lebhaften Gesprächen bestens unterhalten.