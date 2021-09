Vereine & verbände Ehrengast lockt viele Teams an Am Senioren-Doppelturnier des Tennisclubs Baar haben dieses Jahr 15 Teams teilgenommen – nicht zuletzt wegen des Besuchs von Marco Chuidinelli. 01.09.2021, 16.21 Uhr

Die Teilnehmer des diesjährigen Turniers Bild: PD

Ebenso sonnig und mit 32 Grad noch heisser als 2020 verlief das diesjährige Senioren-Doppelturnier des Tennisclubs Baar. Die erneute Teilnahme von Marco Chiudinelli, der diesmal mit seinem Götti Jürg Kunz vom TC Zug spielte, lockte viele jüngere und sehr gut klassierte Senioren an, die es bestimmt nicht bereuten, mitzumachen. Wer hat schon Gelegenheit, gegen einen einstigen Weltklassespieler anzutreten oder wenigstens sein immer noch tolles Spiel hautnah zu geniessen und den sympathischen und doch bescheiden gebliebenen Tenniskameraden kennen zu lernen?

Dies führte zu einer neuen Rekordzahl von 15 Teams, besonders viele vom TC Hünenberg wollten sich dies nicht entgehen lassen. Der Ehrengast Giorgio Fattorini, Jahrgang 1923, trat als sehr grosszügiger Sponsor auf. Ganz herzlichen Dank im Namen aller Teilnehmer. Ebenso hat der Klubwirt Vincenz für das ausgezeichnete Essen und der Präsident und Vorstand des TC Baar für die Plätze einen besonderen Dank verdient.

Für den TC Baar: Erwin Flütsch

Vereine & Verbände: So funktioniert's

