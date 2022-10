Vereine&Verbände Erfolgreiche Saison für die Biker aus Cham-Hagendorn Gute Resultate im ganzen Jahr, Dominanz am Heimrennen und die WM machten das Jahr 2022 aus. 12.10.2022, 05.00 Uhr

Ein Biker in Aktion. Symbolbild: Fotolia

Passend zum Start der Quer- und Bahnsaison wirft der RMV Cham-Hagendorn ein Blick zurück auf eine spannende und erfolgreiche Saison. In den Disziplinen Strasse, Bahn und Mountainbike sind die Nachwuchsfahrer viele Rennen gefahren. Auch das heimische Rennen war wieder ein Erfolg.

Besonders die Welt- und Europameisterschaftsteilnahme drei unserer Fahrerinnen und Fahrer fallen auf. Zoe Schiess, Fiona Zimmermann und Noah Obrist konnten hier auf der Bahn und Strasse starten. Sie erzielten gute Resultate und sammelten viele Erfahrungen. Zuletzt war die Strassen- und Zeitfahrweltmeisterschaft im australischen Wollongong bei der Fiona teilnehmen durfte.

Gelungenes Trainingslager

Das Vereinsjahr des RMV begann mit dem gelungenen Trainingslager, das während der Frühlingsferien in Italien stattfand. Nach einem dreijährigen Unterbruch konnte dieses endlich wieder durchgeführt werden. Danach konnten die Juniorinnen und Junioren an verschiedenen Rennen im Ausland mit dem Nationalteam starten. Es folgte die Durchführung des Heimrennens, dem GP Cham-Hagendorn. Hier konnte Fiona den zweiten Platz erreichen. Auch sonst war das Rennen ein Erfolg für den ganzen Verein. Bald darauf fand die Schweizer Meisterschaft auf der Strasse statt. Zoe sprintete hier zum dritten Platz im Strassenrennen und Fiona dominierte im Zeitfahren.

Die anderen Rennfahrer konnten ebenfalls gute Resultate während der ganzen Saison erreichen. Wie etwa die jungen Nachwuchsfahrer auf dem Mountainbike. Diese fuhren fleissig Rennen und konnten einige Topergebnisse erreichen. Auch waren die Bahnfahrer in Oerlikon bei den Abendrennen aktiv und konnten einige Siege einfahren. Nach diesem Rückblick folgt jetzt noch ein Blick in die Zukunft. Die Quersaison hat gerade erst begonnen mit dem ersten Rennen in Mettmenstetten. Dort wird sie auch mit der Schweizer Meisterschaft am 15. Januar enden. Es erwarten uns noch spannende Rennen auf der Bahn. Besonders dort machen sich einige Fahrerinnen und Fahrer grosse Hoffnungen auf Erfolge. Es bleibt also weiterhin spannend.

Für den RMV Cham-­Hagendorn: Jana Felsberger

