Vereine & Verbände Fasnachtstreiben im «Sonnenberg» Eiche- und Griitehirse-Zunft waren im Heilpädagogischen Schul- und Beratungszentrum zum Mittagessen geladen. 10.02.2023, 17.36 Uhr

Freudiges Winken beim Einzug der Mitglieder der Eiche- und der Griitehirse-Zunft, die der Einladung gefolgt waren.

Auf dem Sonnenberg-Areal in Baar herrschte am Donnerstag, 2. Februar, farbenfrohes Fasnachtstreiben, denn die Eiche-Zunft aus Hünenberg und die Griitehirse-Zunft aus Cham trafen sich zum gemeinsamen Mittagessen.

Gekleidet in Zunftfarben, trafen sich die Vertreterinnen und Vertreter der Hünenberger Eiche-Zunft, seit 1976 «eine der treibenden Kräfte der Hünenberger Fasnacht und der Kultur», und der Chomer Griite­hirse-Zunft, die sich dem Erhalt der Chamer Fasnacht und der Gestaltung des Chamer Fasiblatts verschrieben hat, zum gemeinsamen fasnächtlichen Schmaus mit der «Sonnenberg»-Geschäftsleitung im heilpädago­gischen Schul- und Beratungszentrum.

Im Anschluss erklangen vom Pausenplatz lautstark Pauken-, Saxofon- und Trommelklänge – die Sonnenberg-Guggenmusik begleitete die Zunftoberhäupter beim Einzug und gab danach ein kleines Platzkonzert.

Schränzende Guggenmusik begeisterte

Die Schülerinnen und Schüler versammelten sich verkleidet in bunten Kostümen, warfen Konfetti und schaukelten vergnügt zur Guggenmusik – ein sehr gelungener Anlass für die Schü­lerinnen und Schüler des «Sonnenbergs» und die gela­denen Gäste. Nun können die offiziellen Fasnachtstage kommen.

Für das Heilpädagogische Schul- und Beratungszentrum Sonnenberg: Nora Wieland

Vereine & Verbände: So funktioniert’s

Ihre redaktionellen Beiträge sind uns sehr willkommen. Wir nehmen gerne Berichte entgegen, weisen in dieser Rubrik allerdings nicht auf kommende Anlässe hin. Ihre Texte und Bilder für diese Seite können Sie uns per E-Mail senden.



Unsere Adresse lautet: redaktion-zugerzeitung@chmedia.ch.



Bitte beachten Sie, dass wir in dieser Rubrik Texte von maximal 3500 Zeichen abdrucken. Fotos sollten Sie in möglichst hoher Auflösung an uns übermitteln. Schicken Sie sie bitte als separate Bilddatei, nicht als Teil eines Word- Dokuments.



Herzlichen Dank für Ihren Beitrag. Gerne können Sie den Artikel-Link auch auf dem Social-Media-Account Ihres Vereins posten.