Vereine & Verbände Geflüchtete Kinder erhalten Velos Dank einem Aufruf in den sozialen Medien spenden Leute aus Cham, Hagendorn und Steinhausen ihre Fahrräder für Kinder aus der Ukraine. 13.04.2022, 16.36 Uhr

Der Krieg in der Ukraine hat Auswirkungen bis in den abgelegenen Ort Niederwil bei Cham, wo täglich flüchtende Familien in die Gemeinde kommen. Einige Familien mit Kindern konnten in den letzten Wochen im gastfreundlichen Weiler an der Kantonsgrenze untergebracht werden. Und seit kurzem gehen im kleinen Schulhaus Liederwil auch einige Kinder aus dem Kriegsgebiet zur Schule.