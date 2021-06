Vereine & Verbände Erfolgreiche Generalversammlung der FDP Menzingen Die FDP Menzingen hat sich zur ordentlichen GV getroffen. Dabei sprach der Präsident im Jahresbericht auch von Sorgen um die Zukunft der Gemeinde. Für die FDP Menzingen: Thomas Magnusson 17.06.2021, 14.10 Uhr

Am 9. Juni traf sich die FDP Menzingen zur ordentlichen Generalversammlung im Restaurant Ochsen. Präsident Tom Magnusson sprach im Jahresbericht auch von Sorgen um die Zukunft von Menzingen. So sagte er: «Insgesamt habe ich den Eindruck, dass der Gemeinderat die Verwaltung laufend ausbaut und sich vermehrt einmischt. Wir müssen wachsam und hartnäckig sein, ein ‹umsorgender›, ein ‹fürsorglicher› Staatsapparat ist praktisch und bequem. Doch nur in der Freiheit, in der Diversität und in der Unabhängigkeit liegt die Kraft, die Zukunft gestalten zu können.» In diesem Sinne lanciert die FDP Menzingen eine Plattform, auf der Ideen für die Zukunft von Menzingen eingebracht werden können. www.ideensammlungmenzingen.ch. Der Vorstand wird nach der Sommerzeit eine erste Auswertung machen und Ideen auswählen, die in konkreten Projekten angegangen werden.