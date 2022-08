Vereine & Verbände Zuger Mitte-Politikerinnen luden zur Diskussion der AHV-Reform Ida Glanzmann und Flavia Röösli haben in Zug zu einem Podiumsgespräch eingeladen. 23.08.2022, 23.31 Uhr

Rund um die AHV sieht es düster aus, da sie bereits im Jahre 2024 in ein Defizit geraten könnte. Aus diesem Grund hat sich das Parlament auf eine Reform geeinigt, welche die AHV stabilisieren soll. Diese beinhaltet die längst überfällige Angleichung des Frauenrentenalters an jenes der Männer auf 65, eine Erhöhung der Mehrwertsteuer um 0,4 Prozent, grosszügige Entschädigungen für die Übergangsgeneration sowie die Möglichkeit der Flexibilisierung des Rentenalters. Dagegen wurde allerdings das Referendum ergriffen und so stimmt das Volk am 25. September über diese Vorlage ab.