Vereine & Verbände Monika Wicki-Hess leitet neu den Rubin Club – grösster Sponsor des Zentralschweizer Skiverbandes An der 31. Generalversammlung des Rubin Clubs wurde Monika Wicki-Hess einstimmig als Nachfolgerin von Didi Schweighauser gewählt. Für den Rubin Club: Peter Wüthrich 29.09.2021, 18.02 Uhr

Die ehemalige Skirennfahrerin und jetzige Präsidentin des Rubin Clubs Monika Wicki-Hess. Bild: PD

Monika Wicki-Hess, die ehemalige Skirennfahrerin und Cousine der berühmten Ski-Rennfahrerin Erika Hess übernimmt die Führung des Rubin Clubs.

Der Rubin Club als grösster Sponsor des Zentralschweizerischen Skiverbandes (ZSSV) ist massgeblich beteiligt an der Förderung der Innerschweizer Schneesport Talente. Knapp 200 Förderinnen und Förderer des Schneesportes prägen die jungen Athletinnen und Athleten in den verschiedenen Wintersportarten und leisten einen markanten Beitrag, dass Innerschweizer Alpin-Nordisch oder Freestyle Talente den Weg in die Nationale oder Internationale Spitze finden.

Neue Präsidentin ist fest verankert im Schneesport

Anlässlich der 31. Generalversammlung vom 24. September in der Horseshoe Braui in Oberarth wurde Monika Wicki-Hess einstimmig als Präsidentin erkoren. Der bisherige langjährige Präsident Didi Schweighauser übergab das Präsidium mit lobenden Worten der neuen Präsidentin.

Monika Wicki-Hess war schon jahrelang im Vorstand des Rubin Clubs eine fest verankerte Persönlichkeit und ausgesprochene Kennerin des Schneesports. Durch die Tätigkeit in verschiedenen Fördervereinen sowie die aktive Karriere im Skirennsport kennt Monika Wicki-Hess die Insights des Schneerennsportes. In den 1980er-Jahren begann ihre aktive Karriere mit regelmässigen Punkte-Platzierungen. Der ZSSV ist einer der bedeutendsten zwölf Regionalverbänden von Swiss-Ski. Innerschweizer Schneesporttalente sorgen immer wieder für überragende Leistungen in den verschiedensten Disziplinen. Der Rubin Club umfasst unter anderem auch verschiedene Persönlichkeiten und ehemalige Athletinnen und Athleten.

Der neue Vorstand setzt sich zusammen aus: Monika-Wicki-Hess. Armon Saluz. Robi Ineichen, Daniel Suger, Andreas Dillier, Adrian Felder und Peter Wüthrich.

Vereine & Verbände: So funktioniert's

Ihre redaktionellen Beiträge sind uns sehr willkommen. Wir nehmen gerne Berichte entgegen, weisen in dieser Rubrik allerdings nicht auf kommende Anlässe hin. Ihre Texte und Bilder für diese Seite können Sie uns per E-Mail senden.

Unsere Adresse lautet: redaktion-zugerzeitung@chmedia.ch Bitte beachten Sie, dass wir in dieser Rubrik Texte von maximal 3500 Zeichen abdrucken. Fotos sollten Sie in möglichst hoher Auflösung an uns übermitteln. Schicken Sie sie bitte als separate Bilddatei, nicht als Teil eines WordDokuments.

Herzlichen Dank für Ihren Beitrag. Gerne können Sie den Artikel-Link auch auf dem Social-Media-Account Ihres Vereins posten.