Vereine & Verbände Sieben Lernende treten in die Berufswelt ein Den Lernenden des Ausbildungsbetriebes Sonnhalde der Stiftung Maihof Zug wurden die Diplome überreicht. 05.07.2022, 11.11 Uhr

Vor kurzem fand im Zentrum Sonnhalde in Menzingen die 18. Abschlussfeier statt. Manuela Tönz, Job-Coach und Leiterin des Ausbildungsbetriebes, begrüsste alle Anwesenden. Das Motto des zu Ende gehenden Ausbildungsjahres war «Let’s Move», also in Bewegung sein. Die Lernenden mussten sich während der Ausbildung bewegen, am Ball bleiben, um das Ziel zu erreichen. Manuela Tönz gab den jungen Berufsleuten eine physikalische Weisheit auf den Weg. Sie wünschte ihnen, den Schwung zu behalten, denn wer oder was stehen bleibt, benötige anschliessend viel Kraft, um wieder ins Rollen zu kommen.

Von links: Muharrem Krasniqi, Nicola Flori, Nilanthan Kavindiran, Leiterin Manuela Tönz, André Betschart, Faysal Abdinuur und Gabriella Martins. Bild: PD

Ruth Jorio, Stiftungspräsidentin, freute sich einmal mehr, die Ehre zu haben, die Gratulationen vom Stiftungsrat zu überbringen. Sie bedankte sich bei allen Beteiligten für ihren Einsatz. Sie lobte die Beweglichkeit der Lernenden, die während der Ausbildung gefordert war. Vieles war unvorhersehbar. Corona hat Flexibilität verlangt. Das Leben ist nie statisch, alles ist immer in Bewegung. Sie ermutigte die Jugendlichen, mit viel Selbstvertrauen und Motivation in den nächsten Lebensabschnitt zu gehen. Alle Erfahrungen werden ihnen in der Berufswelt helfen.

Barbara Beck-Iselin gratulierte im Namen des Gemeinderates Menzingen den Absolventinnen und Absolventen und dankte der Stiftung Maihof für das wertvolle Wirken. Sie kennt die jungen Leute nicht persönlich, sieht sie aber oft an der Bushaltestelle oder im Dorf. Sie hofft, dass ihnen Menzingen ein wenig ans Herz gewachsen ist. Die Weitsicht von dort sei der Ausblick auf die weite Welt, die Zukunft. Die Gemeinderätin wünschte allen einen guten Start ins Berufsleben.

Gratulationen von Familie und Gästen

Ruth Jorio und Manuela Tönz konnten anschliessend folgende Auszeichnungen übergeben: Gabriella Martins, Praktikerin PrA Hauswirtschaft; André Betschart, Faysal Abdinuur und Piraveen Puvanendran, Praktiker PrA Hauswirtschaft; Muharrem Krasniqi, Praktiker PrA Küche; Nicola Flori, Unterhaltspraktiker EBA; und Nilanthan Kavindiran, Hauswirtschaftspraktiker EBA. Beim anschliessenden traditionellen Apéro konnten die jungen Berufsleute die Gratulationen der Familie, der geladenen Gäste und Ausbildenden entgegennehmen.

Für den Ausbildungsbetrieb Sonnhalde: Denise Gassner