Juso Zug: Starkes Wachstum der Mitgliederzahlen

Vereine & Verbände Starke Präsenz der Zuger Juso An ihrer Jahresversammlung blickte die Juso Zug auf das Jahr zurück und wählte einen neuen Vorstand. 16.06.2022, 18.46 Uhr

Das kompetente Vorstandsteam der Juso. Bild: PD

Die Juso Zug hat ein aktives Jahr hinter sich. Mit dem Abstimmungskampf zur 99-Prozent-Initiative und zahlreichen kantonalen Aktionen konnte die Jungpartei starke Präsenz im gesamten Kanton markieren. Dies zahlte sich mit einem starken Wachstum der Mitgliederzahlen aus.

Die abgetretene Co-Präsidentin Amélie Krause sagte an der vergangenen Jahresversammlung rückblickend: «Wir können stolz sein auf unseren Aktivismus und auf unsere Arbeit für einen solidarischen Kanton Zug.» Dies wird in der gesamten Zuger Bevölkerung wahrgenommen.

An ihrer Jahresversammlung hat die Juso Zug einen neuen Vorstand und ein neues Co-­Präsidium gewählt. Neu führt Arsena Odermatt aus Walchwil mit der bisherigen Co-Präsidentin Jana Kürzi die Jungpartei.

In den Vorstand wurden Amélie Krause und Ronahi Yener wieder bestätigt. Letztere hat ihren Rücktritt aus dem Vorstand bekanntgegeben. Neu in den Vorstand gewählt wurden Levin Freudenthaler aus Steinhausen und Jamie Niggli aus Risch, welche für den zurückgetretenen Thomas Schläppi nachrücken. Die Juso Zug freut sich auf ein ereignisreiches 2022 und auf die gute Zusammenarbeit.

Für die Juso Zug: Jana Kürzi

