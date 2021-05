Vereine/ Verbände SVP Risch Rotkreuz hat neuen Vizepräsidenten Alessandro Ehrbar wurde an der Generalversammlung der SVP Risch Rotkreuz zum Vizepräsidenten gewählt. 21.05.2021, 17.27 Uhr

Alessandro Ehrbar SVP Risch-Rotkreuz Bild: PD

Im Zentrum der Generalversammlung der SVP Risch-Rotkreuz stand die Verabschiedung von Matthias Werder als langjähriges Vorstandsmitglied und Vizepräsident. Kantonsrat Werder war während der letzten 20 Jahre im und um den Vorstand tätig. Der selbstständige Unternehmer engagierte sich mit Herzblut für Gemeinde und Kanton. Die SVP Risch Rotkreuz dankt ihm für sein grosses Engagement und freut sich, die erfolgreiche politische Zusammenarbeit weiterzuführen. Werder bleibt der SVP als Kantonsrat und als Berater der Ortspartei Risch Rotkreuz erhalten. Als neuer Vizepräsident wurde Alessandro Ehrbar gewählt. Ehrbar begann seine politische Karriere ursprünglich in der Stadt Zug, wo er unter anderem für den Grossen Gemeinderat kandidierte. Er engagierte sich im Komitee «Ja zur Parkraumbewirtschaftung mit Mass» und war Mitglied im Wahlkampfkomitee «Heinz Tännler in den Ständerat». Ehrbar verfügt über wertvolle politische Erfahrungen in der Partei- und Kampagnenarbeit, die er nun in der Ortssektion einbringt, wo er seit 2020 als Vorstandsmitglied amtet. Die SVP Risch Rotkreuz gratuliert ihm zum neuen Amt und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute und viel Freude bei der neuen Aufgabe.