Vereine & Verbände Unterägerer Schulkinder erleben Projekttage für alle Sinne In den Ateliers konnten die Kinder ihren eigenen Schmuck herstellen, aus Modelliermasse etwas formen. 27.06.2022, 17.30 Uhr

Die Kinder sind bereits etwas müde und ferienreif. Da waren die Projekttage im Schulhaus Acher West in Unterägeri eine willkommene Abwechslung. Die Schülerinnen und Schüler wurden in zwei Gruppen aufgeteilt: Die Erst-, Dritt- und Fünftklässler durften am Montag in den Wald und die Zweit-, Viert- und Sechstklässler genossen dort am Dienstag einen erlebnisreichen Tag. Alternierend besuchten die zwei Gruppen im Acher West verschiedene Ateliers und wurden im Schulhaus kreativ tätig.