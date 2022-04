Vereine Verein Zuger Wanderwege wächst Das Vereinsjahr 2021 wurde mit rund 6600 Franken im Plus abgeschlossen. Neu hat der Verein 839 Mitglieder. 04.04.2022, 22.14 Uhr

Nachdem in den letzten zwei Jahren die Generalversammlung pandemiebedingt schriftlich abgehalten werden musste, konnte Vereinspräsident Karl Nussbaumer kürzlich 162 Mitglieder und geladene Gäste vor Ort in Rotkreuz zur zwölften Generalversammlung der Zuger Wanderwege begrüssen.

Sind neu Ehrenmitglieder (von links): Marie Christen, Rudolf Leuenberger und Luzia Probst mit Präsident Karl Nussbaumer. Bild: PD

Die Mitarbeiter haben im letzten Jahr über 5000 freiwillige Arbeitsstunden für die Signalisation und Infrastruktur der Wanderwege im Kanton geleistet. Einen grossen Teil dieser Arbeit nahmen die Naturereignisse im letzten Sommer in Anspruch. Die starken Gewitter mit Sturm, Hagel und Starkregen forderten über 45 grössere Wegsperrungen und Umsignalisationen. Auch zahlreiche mutwillige Beschädigungen an den Wandersignalen mussten behoben werden.

Neue Ehrenmitglieder

Die drei Vorstandsmitglieder Marie Christen, Marketing, Lucia Probst, Bereichsleitung Wandern, und Webmaster Ruedi Leuenberger, sind aus dem Vorstand zurückgetreten. Ebenfalls von ihrem Amt zurückgetreten ist die langjährige Rechnungsrevisorin Anny Stössel. Die frei werdenden Sitze sind aber wieder besetzt worden. Den abgetretenen Vorstandsmitgliedern wurde die Ehrenmitgliedschaft verliehen. Als neuer Bereichsleiter Wandern nimmt René Caminada Einsitz im Vorstand. Die Aufgaben von Webmaster Ruedi Leuenberger übernimmt fortan Vorstandsmitglied Nadine Arnold, und als neue Rechnungsrevisorin wurde Patrizia Schwerzmann gewählt.

Finanziell konnte der Verein das Jahr 2021 mit einem kleinen Gewinn von rund 6600 Franken abschliessen. Im Vergleich zum Vorjahr hat der Gewinn aber um fast die Hälfte abgenommen. Für das Jahr 2022 rechnet man mit einem Verlust, da dann zum ersten Mal der um zehn Prozent gekürzte Beitrag der Regierung zum Tragen kommt. Bis jetzt konnte man diese Beitragskürzung wegen der Sparmassnahmen des Kantons noch mit Reserven auffangen. Dieses Geld fehlt dem Verein nun, um in Zukunft alle Arbeiten an der Wanderweg-Infrastruktur und Signalisation – nach den Normen der Schweizer Wanderwege und des Bundesamtes für Strassen – bis Ende Jahr erfüllen zu können.

Erneut mehr Personen im Verein

Neu hat der Verein Zuger Wanderwege 839 Mitglieder. Das sind wieder rund 100 Mitglieder mehr als noch im Vorjahr. Für Präsident Karl Nussbaumer ein klares Zeichen, dass das Wandern bei vielen Menschen im- und ausserhalb des Kantons beliebt ist und das Wanderangebot der Zuger Wanderwege geschätzt wird. Gleichzeitig ist ein starker Mitgliederbestand auch wichtig, um die Anliegen der Wandernden gegenüber der Politik vertreten zu können. An der Generalversammlung nahmen über 160 Mitglieder und Gäste teil, darunter auch die beiden Zuger Ständeräte Peter Hegglin und Matthias Michel.

Der nächste grosse Anlass der Zuger Wanderwege ist bereits in Planung. Am Wochenende des 14. und 15. Mai führen die Zuger Wanderwege die Generalversammlung der Schweizer Wanderwege im Casino Zug durch. Der Dachverband wird dann Vertreterinnen und Vertreter aller Schweizer Wander- Fachorganisationen in Zug begrüssen können. Für die Organisation dieses Anlasses wird Neu-Ehrenmitglied Marie Christen dem Verein bis Ende Mai noch zur Verfügung stehen. Nach der Generalversammlung im Mai werden den Gästen auch die Stadt und der Kanton Zug bei verschiedenen Führungen und einer Wanderung im Ägerital von der schönsten Seite präsentiert.

Für den Verein Zuger Wanderwege: Marcel Hähni