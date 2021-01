Vereine Wärmendes Jubiläumsgeschenk für die Mitglieder der Procap-Tennisgruppe Die Mitglieder der Tennisgruppe des Zuger Procap-Behindertensports freuen sich über eine neue Klub-Winterjacke. Für die Tennisgruppe von Procap Behindertensport Zug: Max Meienberg 19.01.2021, 17.14 Uhr

Die neue Vereinsjacke passt perfekt, also Daumen hoch.

Von links: Trainer Patrick Völlm, Flavio, Trainer Dan Büeler, Ndriqim und Trainer Manuel Hoppe. Bild: PD/Max Meienberg

Im letzten Jahr konnte die Tennisgruppe von Procap Behindertensport Zug das Zehn-Jahre-­Jubiläum feiern. Aus diesem Anlass – und obwohl Weihnachten bereits vorbei ist – gab es für alle Teilneh­menden ein Super-Weihnachts­geschenk. Manuel Hoppe, der sehr grosszügige Trainer, hat sich einmal mehr ins Zeug gelegt: Innert kurzer Zeit hat er mit Hilfe diverser Sponsoren und dem Sondereinsatz der Stickerei Halter GmbH in Alpnachstad für jede Spielerin, jeden Spieler und jeden Trainer eine sehr schöne Winterjacke von Head und eine schicke Kappe organisiert.

Die Trainer luden zum grossen Anprobieren

Wegen Corona konnten die Weihnachtsgeschenke leider nicht der ganzen Gruppe gemeinsam übergeben werden. Deshalb wurden alle am 10. Januar eingeladen, nach Zug zu kommen, um die Jacken in Empfang zu nehmen.

Die Trainer der Procap-Behindertensport-Tennisgruppe tragen sie schon, sind bei der "Materialausgabe" aber gespannt, wie ihre Schützlinge die neue Winterjacke aufnehmen werden. Bild: PD/Max Meienberg

Das Geschenk wurde beim Fototermin sofort einer echten Prüfung unterzogen, die steife Bise hatte an jenem Sonntag jedoch keine Chance!

Der Dank aller Spielerinnen und Spieler für diese wunderschöne Jacke geht an die sehr grosszü­gigen Sponsoren und insbesondere an Manuel Hoppe. Hoffentlich kann im Laufe dieses Jahres ein gemütlicher Anlass organisieren werden, damit sich die Sponsoren und die Mitglieder der Tennisgruppe treffen und sich gebührend austauschen können.

