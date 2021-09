Vereine Zu Besuch auf dem «Rütli» der Wiedertäufer Der Verein Partnerschaft Hünenberg-Marly machte einen Abstecher in den Berner Jura. 02.09.2021, 16.36 Uhr

Nachdem im letzten Jahr infolge Corona der Ausflug des Vereins Partnerschaft Hünenberg-Marly nicht durchgeführt werden konnte, freute sich der Vorstand umso mehr, rund 30 Mitglieder zur Reise in den Berner Jura, in die Welt der Wiedertäufer, zu begrüssen. Programmchef Joseph Schuler und Marius Kümin hatten ein spannendes Programm ausgearbeitet und luden zu einem geschichtlichen Exkurs bis zurück in die lutherische und zwinglianische Reformation ein. Im Unterschied zu Huldrych Zwingli, der mit Hilfe der obrigkeitlichen Zürcher Machthaber der Reformation in Zürich zum Durchbruch verhalf (1523), lehnte die radikalere Fraktion um Konrad Grebel (+1527 an der Pest) und Felix Manz (+1527 ertränkt in der Limmat) die obrigkeitliche Kirchen-Struktur ab und vertrat die Freiwilligkeit der Glaubensausübung.

Weil diese die Säuglingstaufe ablehnten zu Gunsten der Glaubenstaufe der Erwachsenen und weil sie den Gehorsams-Eid an die Machthaber und den Kriegsdienst verweigerten (klare Trennung von Kirche und Staat), wurden die sogenannten Wiedertäufer sofort mit Todesstrafe (1525) verfolgt und mussten in ländliche Gebiete wie etwa das Emmental ausweichen. Später (1700) erhielten sie im Jura sozusagen «Asyl» auf 1000 Metern über Meer im Gebiet des Fürstbischofs von Basel.

Besuch in einem Wiedertäufer-Archiv

Heute leben in der Schweiz noch rund 2000 Wiedertäuferinnen und Wiedertäufer in 14 Täufergemeinden. Eine davon – die evangelische Mennonitengemeinde Sonnenberg – war Ziel des diesjährigen Ausflugs.

In Jeanguisboden auf dem Sonnenberg (Mont Soleil) begrüsste der Ältesten und Prediger Michel Ummel den Verein in deren Kapelle. Er brachte der Gruppe auf anschauliche Weise die Geschichte der Wiedertäufer näher. Weltweit gibt es heute noch rund zwei Millionen Wiedertäufer (Anabaptisten). In den USA sind sie als Mennoniten oder Amische bekannt. Wir durften auch einen Augenschein im Archiv der Wiedertäufer nehmen. Dabei zeigte uns Michel Ummel die 500 Jahre alte «Froschauer»-Bibel aus den ersten Tagen der Zürcher Reformation rund um Huldrych Zwingli.

Anschliessend ging es weiter zum «Creux de Glace», einem rund 30 Meter tiefen Eisloch auf rund 1300 Metern im Chasseral-Gebiet. Der im Winter in der Höhle angehäufte Schnee verwandelt sich in eine das ganze Jahr hindurch bestehende Eisschicht, sozusagen in kleine Gletscher. Wie uns der eigens angereiste Geograf Guy Schneider erklärte, ging man aufgrund von im Fels eingeritzten Schriftzeichen lange davon aus, dass es sich bei diesem Eisloch auch um einen geheimen Treffpunkt der Wiedertäufer gehandelt haben könnte. Der Ursprung dieser Zeichen konnte jedoch bis heute nicht geklärt werden.

Nach einem währschaften Mittagessen im gemütlichen jurassischen Bergrestaurant La Cuisinière ging die Reise zu Fuss weiter zur Täuferbrücke im Herzen des Naturparkes Chasseral, in der Nähe von Corgémont. Während der Jahrhunderte dauernden Verfolgung haben die Wiedertäufer ihre Gottesdienste so geheim wie möglich gefeiert.

Einer der Orte, den sie für ihre geheimen Treffen genutzt haben, war die Schlucht unterhalb der ehemaligen Täuferbrücke. Heute ist dieser Ort der Erinnerung wegen seiner geheimnisvollen und bislang noch nicht entzifferten Inschriften beliebt. Es ist sozusagen das «täuferische Rütli». Mit vielen neuen Erkenntnissen und Eindrücken ging es dann auf die lange Heimfahrt nach Hünenberg.

Für den Verein Partnerschaft Hünenberg-Marly: Guido Wetli

