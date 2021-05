Vereine Zug International Women’s Club konnte trotz Corona ein reichhaltiges Angebot bieten An seiner Generalversammlung blickte der Zug International Women’s Club auf ein aussergewöhnliches Jahr zurück. 17.05.2021, 17.10 Uhr

Die «Back Together Party» konnte trotz allem stattfinden. Bild: PD (September 2020)

Wie so viele Veranstaltungen fand die 53. Generalversammlung des Zug International Women’s Club (ZIWC) als Videomeeting statt. In ihrem Rückblick auf das vergangene Jahr führte die Präsidentin Cristina Rocco aus, wie engagiert die Mitglieder sowie der Klubvorstand tätig waren, um möglichst umfangreiche Aktivitäten aufrechtzuerhalten und die Mitglieder in vielerlei Hinsicht zu unterstützen. Leider mussten einige der beliebtesten Veranstaltungen aufgrund der Pandemiebestimmungen abgesagt werden, denn die Gesundheit der Mitglieder steht immer an erster Stelle.

Eine neue Website (www.ziwc.ch) mit frischem Design und erheblich erweiterten Funktionen wurde in Betrieb genommen. Zum Beispiel können Mitglieder nun ein detailliertes eigenes Profil erstellen und im Bereich «Happening Now» Beiträge zu Veranstaltungen oder aktuellen Neuigkeiten posten. Der ZIWC förderte aber auch weiterhin die Vernetzung und den Informationsaustausch zwischen Mitgliedern und anderen Frauenklubs in der Nähe.

Viele Partys mussten abgesagt werden

Im vergangenen Klubjahr fanden trotz einiger Einschränkungen viele Anlässe im jeweils möglichen Rahmen statt. Die Mitglieder unternahmen fünf Besuche, beispielsweise am Zürich Art Festival, gingen zum Aeschbach-Chocolatier oder zur Laxmanufaktur Schäfli. Auch fanden einige Kontaktkaffees und Apéros statt. Die beliebten wöchentlichen Stammtische und auch die monatlichen Dinners wurden teils persönlich und teils virtuell durchgeführt. Die «Business Networking Group» bot einige sehr interessante Referate, live und per Videokonferenz. Während des Klubjahres waren 19 Interessengruppen aktiv: vom Buchklub übers Kochen, Hand- und Gartenarbeit bis hin zur Weindegustation.

Weiter gab es ein attraktives Angebot an Workshops, Vorträgen und Konversationsklassen in verschiedenen Sprachen. Die Möglichkeit zu gemeinsamen sportlichen Herausforderungen, wie sie die «Fitness Hiking Group» sowie kulturelle Exkursionen ermöglichen, rundeten das Programm ab. Die legendären grossen Partys des Klubs mussten hingegen leider abgesagt werden. Zum Glück konnte aber immerhin die «Back Together Party» im September stattfinden und die Mitglieder genossen das fröhliche Beisammensein bei bestem Wetter.

Auch das traditionelle Samichlaus-Frühstück konnte realisiert werden und war ein voller Erfolg. Die Mitglieder erfreuten sich an der Geselligkeit und konnten in der Tombola einen beträchtlichen Beitrag sammeln für «FRW Interkultureller Dialog», eine Gruppe, die seit Jahren private freiwillige Unterstützung für Flüchtlinge im Kanton Zug koordiniert und entwickelt.

Für die Zukunft wurde ein bunter Blumenstrauss an geplanten Klubaktivitäten vorgestellt, sodass sich die Mitglieder auf ein weiteres Jahr voller interessanter und heiterer gemeinsamer Momente freuen können. Im ZIWC-Vorstand kommt es überdies zu wenigen Veränderungen. Die Präsidentin Christina Rocco sowie die Vorstandsmitglieder des Frauenklubs wurden hingegen für ein Jahr gewählt.

Für den Zug International Women’s Club:

Andrea Wörrlein