Zuger Armbrustschützen gewinnen «Swiss Cup»

Zuger Armbrustschützen gewinnen den «Swiss Cup» Die Armbrustschützen-Gesellschaft Zug darf nach vier Jahren wieder einen Sieg im «Swiss Cup» feiern. 07.09.2021, 22.23 Uhr

Am Final des «Swiss Cup» in Nürensdorf ZH gewannen die vier Schützen der Armbrustschützen-Gesellschaft Zug in einem spannenden Wettkampf die Goldmedaille vor Rümlang und Gastgeber Nürensdorf. 14 Teams, bestehend aus je vier Schützinnen beziehungsweise Schützen, hatten sich in drei Heimrunden für den Final des «Swiss Cup» qualifiziert. Zug stellte als einzige Sektion zwei Teams. Zug 1 startete mit Christof Arnolds 194 Punkten optimal in den Wettkampf und übernahm die Spitze. Im zweiten Durchgang stand ihm Marcel Bütler mit 192 Zählern nur um weniges nach, und die Zuger führten mit 14 Punkten Vorsprung.

In der dritten Runde mussten die Blauweissen mit 187 Ringen von Michel Stuber einen kleinen Rückschlag hinnehmen und die Konkurrenz wieder etwas näher aufschliessen lassen: Rümlang lag nun fünf und Nürensdorf sieben Punkte zurück. Der Vorsprung schmolz auch im letzten Durchgang, in welche für die Zuger Bruno Gössi in den ersten zehn Schüssen auf gute 95 Punkte kam, Joelle Baumgartner aus Rümlang hingegen auf 99. Damit lagen die beiden Teams vor den letzten zehn Schüssen nur einen Punkt auseinander.

Die Zuger entscheiden den «Swiss Cup» für sich (von links auf Platz 1): Christof Arnold, Marcel Bütler, Bruno Gössi und Michel Stuber. Bild: PD

Gössi behielt die Nerven

Gössi behielt jedoch die Nerven und steigerte sich in der zweiten Zehnerpasse auf 97 Punkte, was gesamthaft 192 Zähler für die Zuger ergab. Baumgartner hingegen liess etwas nach und erzielte in der zweiten Passe noch 96 Punkte, gesamt somit 195 Punkte. Damit blieb den Zugern noch eine Reserve von zwei Punkten und sie durften nach 2017 den zweiten Sieg im «Swiss Cup» feiern.

Für die Armbrustschützen-Gesellschaft Zug:

Guido Wetli