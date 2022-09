Vereine Zuger Bäuerinnen und Bauern engagieren sich An einem Anlass zur Massentierhaltungs-Initiative auf dem Hof der Familie Sidler in Hünenberg haben Personen aus Politik und Bauernverband Stellung genommen. 12.09.2022, 16.18 Uhr

Die Familie Sidler und das Zuger Komitee «Nein zur unnötigen Tierhaltungsinitiative» haben in Hünenberg einen Anlass zur Initiative organisiert. Thomas Rickenbacher, Präsident des Zuger Bauernverbandes, hat in seiner Begrüssung auf den aktuell geltenden Tierschutzstandard hingewiesen: Im Vergleich zur EU, in der jedes zweite Huhn in der Käfighaltung seine Eier lege und weltweit sogar 90 Prozent, gelte in der Schweiz ein Verbot der Käfighaltung. Als eines der wenigen Länder kenne die Schweiz auch bereits eine Höchstbestandesgrenze pro Betrieb – beim Geflügel, den Schweinen und den Kälbern, führt er weiter aus.

Peter Hegglin (Ständerat), Daniel Sidler (Betriebsleiter), Thomas Rickenbacher (Präsident Zuger Bauern) und Regula Iten (Präsidentin Zuger Bäuerinnen) waren beim Anlass dabei (von links). Bild: PD

Bekräftigt werde dies durch die hohe Anzahl Label-Produkte, welche über die minimalen Anforderungen hinausgehen. Die beiden Tierwohlprogramme BTS (besonders tierfreundliches Stallsystem) und RAUS (regelmässiger Auslauf ins freie) geniessen bei den Bauernfamilien grosse Beliebtheit.

Selbst bestimmen, was produziert wird

Ständerat der Mitte Zug, Peter Hegglin, sprach darüber, was die Initiative fordert. Die Produktion von tierischen Lebensmitteln solle mindestens die Anforderungen der Bio-Suisse-Richtlinien aus dem Jahr 2018 erfüllen. Das würde bedeuten, dass die heute schon eher kleinen Betriebsbestände verkleinert werden müssten. Er meint, dass die Bestandesgrösse nicht als massgebender Faktor für das Tierwohl verantwortlich sei. Die Initiative fordere, dass der Import von Lebensmitteln diese Anforderungen einhalten müsste. Dies dürfte schwierig werden, weil es zu einem Preisanstieg der Lebensmittel führen würde.

Regula Iten, Präsidentin der Zuger Bäuerinnen, führte aus, dass das Angebot an Labeln in der Schweiz gross sei. Die heutige Fleisch- und Eierproduktion in der Schweiz sei auf einem guten Niveau und werde stark kontrolliert. Dafür nannte Iten zwei Beispiele: Es dürfen keine gentechnisch veränderten Futtermittel verfüttert werden sowie keine hormonelle und antibiotische Leistungsförderer eingesetzt werden.

Bei Annahme der Initiative hätten die Konsumentinnen und Konsumenten künftig nur noch die Auswahl zwischen teurem Schweizer Fleisch in höchster Qualität oder billig produziertem Fleisch aus dem Ausland, dessen Qualität und Haltungsbedingungen praktisch nicht kontrolliert werden könnten. Dadurch würde der jetzt schon boomende Einkaufstourismus ins Ausland noch mehr gefördert. Sie betonte weiter, dass die Konsumentinnen und Konsumenten bereits täglich im Einkaufsladen bestimmen könnten, was sie kaufen möchten und so das unterstützen, was produziert werden soll.

Rückbau einer Pouletmast-Haltung

Auf dem Hof der Familie Sidler leben in zwei Ställen je gut 4000 Mastpoulet. Die Haltung entspreche den Standards von Coop Natura Farm. So ist der freie tägliche Zugang auf die Weide mit einer Auslauffläche von 2 Quadratmetern ab dem 21. Lebenstag vorgegeben.

Freilauf-Mastpoulet auf dem Hof der Familie Sidler. Bild: PD

Es sei immer schön, am Morgen zu sehen, wie die Tiere auf die Weide springen, sagt Landwirt Daniel Sidler. Es sei für ihn schwierig zu verstehen, was die Initiative verlangt, wenn er auf seinen Betrieb schaut. Die Tiere haben Weide, Platz, Beschäftigung und Strukturelemente. Folglich erfülle er den Sinn und Geist der Initiative und doch hätte es auf seinen Betrieb grosse Auswirkungen. Der Betrieb dürfte im Ganzen nur noch 2000 Mastpoulet halten, diese wären dann aber nur bis zum 21. Lebenstag zusammen in einem Stall und müssten dann getrennt in kleinen 500er-Einheiten untergebracht werden. Die Konsequenz wäre, dass der Betrieb, nachdem er viel Geld in die Infrastruktur investiert hat, viel Geld in die Umstrukturierung stecken müsste.

Für den Zuger Bauernverband: Ueli Staub

