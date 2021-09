Vereine Zuger Frauensportverein feiert sein Jubiläum Zu seinem 70-jährigen Bestehen hat sich der Verein eine Schifffahrt gegönnt. 21.09.2021, 18.55 Uhr

Vor 70 Jahren, also bereits 1950, haben ein paar mutige und bewegungsfreudige Frauen den SVKT Frauensportverein in Zug gegründet, mit dem Ziel «sportliche Ertüchtigung» in ihr Leben einzubauen und auch «gesellschaftliches Miteinander» zu fördern. Um dieses Jubiläum und diese Gründerfrauen zu feiern, hat der Verein seine Mitglieder am 12. September zu einer Brunch-Fahrt auf den Zugersee eingeladen.

Wir durften das obere Deck des schönen MS Zug für uns reservieren und wurden vom Kapitän sehr herzlich begrüsst. Auf jede der anwesenden Frauen wartete ein kulinarisches Jubiläumsgeschenk aus dem Hofladen des Klosterhofs Zug. Diese sind sonst den Frauen vorbehalten, die (fast) ohne Absenzen in die wöchentlichen Turn- und Gymnastikstunden kommen. Da wir dieses spezielle Jubiläums- und Coronajahr aber nicht als normales Turnjahr handhaben wollten, bekam jede Frau, die auf der Jubiläumsfahrt dabei war, ein Präsent. Auf der wunderschönen Fahrt quer über den See genossen wir das feine Frühstücksbuffet, gefolgt von Mittagessen und dann auch noch das Dessertbuffet mit Kirschtorte und anderen Leckereien.

Neue Vizepräsidentin willkommen geheissen

Da unsere Generalversammlung pandemiebedingt nur in Papierform stattgefunden hat, haben wir die Chance genutzt und unsere neue Vizepräsidentin Claudia Hess mit einem Rosenstrauss im Vorstand willkommen geheissen. Neue Vorstandsmitglieder bedeuten auch immer, dass man sich leider von anderen tüchtigen Frauen verabschieden muss. Wir haben uns bei unserer langjährigen Vorstandsfrau Esther Hediger für ihre jahrelange Arbeit als Vizepräsidentin bedankt – ebenfalls mit einem wunderschönen Strauss. Auch wurden die Instruktorinnen für unsere J&S-Kindersport-Angebote und das Kinder-Zumba sowie auch die erwachsenen Leiterinnen aus dem Verein für ihre grosse Arbeit gewürdigt. Ebenso galt ein Dank den Organisatorinnen unserer Herbstwanderung.

Die neue Vizepräsidentin ist mit einem Blumenstrauss begrüsst worden. Bild: PD

Es war eine rundum gelungene Jubiläumsfahrt, welche wir auch mit der Unterstützung der Initiative «Support Your Sport» der Migros durchführen durften. Nächstes Jahr gehen die Beiträge von «Support Your Sport» an unsere Jugendabteilung für ein neues Vereins-T-Shirt. Wir sind uns sicher, dass wir den SVKT Frauensportverein Hochwacht Zug im Sinne unserer Gründerfrauen weiterführen, ganz speziell mit unseren neuen Angeboten für alle Frauen und Kinder im Alter von 1,5 bis 99 Jahren.

Für den SVKT Frauensport- verein Hochwacht Zug: Sabine Feierabend