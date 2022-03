Vereine Zuger Schützenveteranen ehren Mitglieder Nach drei Jahren konnten die Zuger Schützenveteranen wieder eine fast normale GV abhalten. 30.03.2022, 09.46 Uhr

Die Zuger Schützenveteranen haben nach drei Jahren wieder «physisch» getagt. 13 neue Ehrenveteranen und eine Ehrenveteranin, alles stolze 80-Jährige, sowie 16 Neuveteranen und eine Veteranin, als «junge» 60-Jährige, konnten gebührend gefeiert werden.

Die Leitung des Verbands der Schützenveteranen (von links): Philip Nell, Karl Matter, Willy Näf, Adrian Eberle, Olivier Sterchi und Walter Zimmermann. Bild: PD

69 Mitglieder und drei Gäste aus dem Schiesswesen interessierten sich, noch etwas vorsichtig unter Einhaltung der Corona-Vorschriften, für die Generalversammlung in Cham, die kürzlich stattfand. Die ersten Willkommensgrüsse richtete Präsident Willy Näf an die Adresse von Fahnengotte Elsa Duss und Fahnengötti Josef Merz sowie an die anwesenden Ehrenveteranen und Ehrenmitglieder. Einen besonderen Willkommensgruss genossen der Chamer Gemeindepräsident Georges Helfenstein sowie der Präsident der gastgebenden Sektion des SSV Cham-Ennetsee, Peter Arnet.

Dank für das Gastrecht

Näf dankte zu Beginn den Ennetseern mit den Worten: «Wir sind nach elf Jahren wieder einmal in Cham. Wir danken der Einwohnergemeinde Cham und dem SSV Cham-Ennetsee für das heutige Gastrecht». Anschliessend stellte Peter Arnet, Präsident des Schiesssportvereins Cham-Ennetsee, den gastgebenden Verein vor, gefolgt von einem musikalischen Beitrag der Wylägerer Dorfmusik, nämlich der Hymne aller Schützen, die Polka «Schützenliesl».

Mit dem feierlichen Vers «Wer im Gedächtnis seiner Lieben lebt, der ist nicht tot, der ist nur fern; tot ist nur, wer vergessen wird», leitete Präsident Näf die Schweigeminute für die 23 Verstorbenen der letzten zwei Jahre ein. Untermalt mit den feinen Tönen des Chorals «St. Gertrud» gedachten die Anwesenden mit der gebührenden Andacht der ehemaligen Kameradin und den Kameraden.

Gemeindepräsident Georges Helfenstein ist aktiver Gewehrschütze und Ehrenmitglied beim SSV Cham-Ennetsee. Zudem amtete er als OK-Präsident beim 19. Zuger Kantonal-Schützenfest 2017. Diese Verdienste zu Gunsten der Zuger Schützen brachte ihm die Ehrenmitgliedschaft beim Zuger Kantonal-Schützenverband ein. In kurzen Worten stellte Helfenstein den Zuhörern die Gemeinde Cham vor. Er zeigte ein farbiges Bild einer prosperierenden Gemeinde, in welcher Kultur, Sport, Politik und Industrie, sprich Arbeitsplätze, eine grosse Rolle spielen. Ein Ort wo es eben Freude macht, zu leben und zu arbeiten.

Alle Sachgeschäfte genehmigt

Protokoll, Jahresberichte, Verbandsrechnung 2021 und der unveränderte Jahresbeitrag für 2022 wurden ohne Gegenstimmen genehmigt. Mit der Auszeichnung und Willkommensgrüssen von 17 neuen «Jungveteranen» ermunterte der Präsident die Neuen auch gleich dazu, sich aktiv an den diversen Schiess-Wettbewerben zu beteiligen.

Mit Walter Zimmermann hat der Kassier, der seit 2008 im Vorstand aktiv war, seinen Rücktritt erklärt. Seine Nachfolge wird Barbara Grüter von den Baarer Pistolen-Schützen einnehmen. Der Versammlungsort für die 92. GV der Veteranen wird in Menzingen und das Jahresschiessen 2023 wird bei den Schützen Aegerital-Morgarten durchgeführt werden. Eine grosse Anzahl an Auszeichnungen stand ausserdem aufgrund der zweijährigen Pandemie-Abstinenz an. Gold- und Silberzweige, Ehrenmeldungen und Kranzkarten wurde den verdienten Siegern übergeben, ehe es in den gemütlichen Teil überging.

Für den Verband Zuger Schützenveteranen: Hans-Peter Schweizer