Vereine Zuger SP hat zur Revision der Ortsplanungen getagt Die SP 60+ hat sich mit einem Infoanlass den Orts­planungen angenommen, die derzeit revidiert werden. 31.01.2022, 19.02 Uhr

Armin Jans leitete die Tagung. Bild: PD

Am 22. Januar 2022 führte die SP Kanton Zug eine Tagung mit Informationen und einem Erfahrungsaustausch zur laufenden Revision der Ortsplanungen durch. Zuerst erläuterte Susanna Etter vom kantonalen Amt für Raum und Verkehr den Rahmen, den der kantonale Richtplan den Gemeinden setzt. Danach wurden die offiziellen Ziele, der aktuelle Stand und die Zeitplanung in den einzelnen Gemeinden verglichen und ­diskutiert. Den Schwerpunkt bildeten die Ziele der SP primär bezüglich des preisgünstigen Wohnraums und des Wohnens im Alter. Dazu wurde auch aufgezeigt, welchen Beitrag die kantonale Mehrwert-Abgaben-Initiative der SP leisten kann.

Es kam zu einem regen Ideenaustausch. Bild: PD

Dank der aktiven Mitwirkung der Teilnehmenden ergab sich ein reger Ideenaustausch. Der Anlass war so erfolgreich, dass am 9. April eine zweite Tagung zum Themenkreis Umwelt-Verkehr-Energie-Klima durchgeführt wird. So wird die SP gut gerüstet sein, um aktiv Einfluss zu nehmen, wenn die Revision der Ortsplanungen in den Zuger Gemeinden konkretisiert wird.

Für die SP Kanton Zug: Armin Jans