Vereine Zuger SVP hat nun neuen Präsidenten Thomas Werner ist als neuer Chef der Kantonalpartei bestätigt worden. Die Mitglieder wählten ihn einstimmig. 05.07.2021, 17.48 Uhr

Die neue Parteileitung (von links): Emil Schweizer, Beni Riedi, Thomas Werner, Kathi Büttel, Michael Riboni, Heinz Tännler und Thomas Aeschi. Es fehlen: Philip C. Brunner, Adrian Risi und Gregor Bruhin. Bild: PD

Die Mitglieder der SVP des Kantons Zug haben vor kurzem Kantonsrat Thomas Werner aus Unterägeri einstimmig zu ihrem neuen Präsidenten gewählt. Der 49-jährige Chef der Ermittlungen Kinderschutz der Stadtpolizei Zürich ist seit 2010 Zuger Kantonsrat und seit 2012 Präsident der Justizprüfungskommission. Zudem ist er langjähriges Vorstandsmitglied der SVP Unterägeri und seit 2015 Vizepräsident der Kantonalpartei.

Die Parteileitung der Zuger SVP setzt sich somit neu wie folgt zusammen:

Präsident: Thomas Werner, Kantonsrat, Unterägeri

Vizepräsident 1 und Leiter Finanzen: Emil Schweizer, Kantonsrat, Neuheim

Vizepräsident 2: Thomas Aeschi, Nationalrat, Baar

Vertreter der Kantonsratsfraktion: Philip C. Brunner, Kantonsrat, Zug

Vertreter der Exekutive: Heinz Tännler, Regierungsrat, Zug

Leiter Sponsoring: Adrian Risi, Kantonsrat, Zug

Vertreter der Ortssektionen: Michael Riboni, Kantonsrat, Baar

Medien und Kampagnen: Beni Riedi, Kantonsrat, Baar

Medien und Kampagnen: Gregor Bruhin, GGR-Mitglied der Stadt Zug

Präsidentin der Jungen SVP Kanton Zug: Kathi Büttel, Baar

Zu den eidgenössischen Abstimmungsvorlagen vom 26. September hat die SVP Kanton Zug die nachfolgenden Parolen gefasst. Nach der Vorstellung der «99-Prozent-Initiative» («Löhne entlasten, Kapital gerecht besteuern») durch Juso-Vorstand Thomas Schläppi hat die SVP Kanton Zug einstimmig die Nein-Parole beschlossen. Man befürchtet, dass die «99-Prozent-Initiative» Arbeitsplätze aufs Spiel setzt, die Innovationskraft der Schweizer Unternehmen – vor allem von Start-ups – verringert und den Steuerföderalismus verletzt.

Weitestgehend die gleichen Rechte

Mit 51 zu 7 Stimmen bei 9 Enthaltungen hat die SVP Kanton Zug zur Referendumsvorlage «Ehe für alle und Samenspende für lesbische Paare» die Nein-Parole beschlossen. Damit will die Zuger SVP an der bisherigen Definition des Begriffs «Ehe» als «eine auf Dauer angelegte Lebensgemeinschaft von Frau und Mann» festhalten. Mit der «eingetragenen Partnerschaft» haben gleichgeschlechtliche Paare schon heute weitestgehend die gleichen Rechte wie Ehepartner. So werden gleichgeschlechtliche Paare wie bei der Ehe gemeinsam besteuert und im Todesfall hat der hinterbliebene Partner die gleichen Ansprüche wie Witwen oder Witwer. Während die künstliche Befruchtung heute bei gleichgeschlechtlichen Paaren nicht erlaubt ist, soll mit der Vorlage die Samenspende für lesbische Paare erlaubt werden. Die Parteimitglieder kritisierten dies, da damit die Samenspende vom medizinischen Ausnahmefall neu zum gesetzlichen Regelfall – ohne Rücksicht auf die Konsequenzen für die Kinder – wird.

Für die SVP des Kantons Zug: Vreni Althaus