Vereine&Verbände Chorreise führt vom Zuger- ins Saanenland Der St. Johannes-Chor Zug führte seine diesjährige Chorreise ins Berneroberland durch. Für den St. Johannes-Chor Zug: Anita Andermatt 24.09.2021, 17.34 Uhr

Die Teilnehmer der Chorreise. Bild: PD

Pünktlich um 7.45 Uhr besteigt der St. Johannes-Chor Zug an der St. Johannesstrasse in Zug voller Vorfreude den Car von Albisser Reisen Unterägeri und wird von unserem Chauffeur Markus Albisser herzlich begrüsst. Einen ersten Halt macht der St. Johannes-Chor Zug in Trubschachen. Der St. Johannes-Chor Zug stärkt sich bei der Firma Kambly mit Kaffee und Gipfeli und kann verschiedene Biscuits vor Ort probieren.

Beim Ladenrundgang zum Ausgang konnte man den feinen Köstlichkeiten von Kambly nicht widerstehen und so werden erste Souvenirs gekauft.

Besuch bei 60 Schmetterlingsarten

Die Weiterfahrt führt uns dann nach Kerzers ins Papiliorama. Bei der Besichtigung sieht man mehr als 60 Schmetterlingsarten aus allen Teilen der Welt in einer vielfarbigen, tropischen Umgebung. Beim Besuch des Nocurama entdeckt man nachtaktive Tiere wie zum Beispiel Nachtaffen, Ozelots oder Anakondas. Beim Jungle Trek streift man durch einen echten Urwald mit bunten Vögeln, Leguanen, Pekaris und einer 7 Meter hohen Brücke durch die Baumkronen. Im Anschluss geniesst der St. Johannes-Chor Zug im Papiliorama Restaurant ein feines Mittagessen.

Weiter fahrt der St. Johannes-Chor Zug mit dem Car Richtung Berner Oberland nach Saanen. Der St. Johannes-Chor Zug besichtigt unter Führung die reformierte Dorfkirche von Saanen. Diese Kirche ist urkundlich erstmals 1228 erwähnt, war im Mittelalter dem heiligen Mauritius geweiht und wurde 1444 bis 1447 in spätgotischem Stil neu erbaut. Die um 1470 entstandenen Wandmalereien stellen Szenen aus dem Alten Testament, dem Leben Maria und der Legende des heiligen Mauritius dar. Die letzte Car-Fahrt von diesem sonnigen Samstag führt den St. Johannes-Chor Zug ins Golfhotel Saanenmöser, wo der St. Johannes-Chor Zug die Zimmer bezieht und nach einem Apéro ein leckeres Nachtessen geniesst. An der Hausbar lässt der St. Johannes-Chor Zug den gemütlichen Abend ausklingen.

Gestaltung des Gottesdienstes

Am Sonntagmorgen nach einem reichhaltigen Frühstück heisst es Koffer packen und auschecken. Der St. Johannes-Chor Zug fährt mit dem Car nach Amsoldingen. In der reformierten Kirche Amsoldingen gestaltet der St. Johannes-Chor Zug mit seinen Liedern die heilige Messe mit. Anschliessend gibt es einen spendierten Apéro von deren Kirchgemeinde sowie eine kurze Führung. Die Kirche Amsoldingen ist ein starker Kraftort und steht in einer von Hügeln und Seen geprägten Landschaft südwestlich von Thun. Sie ist eines der ältesten Bauwerke des Kanton Bern. Diese Kirche ist die grösste und wichtigste der 12 tausendjährigen Kirchen rund um den Thunersee. Sie wurde im 10. Jahrhundert gebaut.

Die Weiterfahrt mit dem Car führt den St. Johannes-Chor Zug dann nach Thun ins Restaurant Seepark, wo er ein gemeinsames Mittagessen einnimmt. Im Anschluss erfreut sich der St. Johannes-Chor Zug bei Sonnenschein einer Schifffahrt von Thun nach Interlaken. Von Interlaken fährt der St. Johannes-Chor Zug mit dem Car heimwärts ins schöne Zugerland. Ein herzliches Dankeschön erhält das Chormitglied Christian Raschle für die sehr gute Organisation dieser Reise. Er erzählte den Teilnehmern während dieser zwei Tage viel Wissenswertes über die kulturell geprägten Regionen. Vielen Dank auch dem Chauffeur Markus Albisser von Albisser Reisen Unterägeri für die sichere Carfahrt.