VEREINE&VERBÄNDE Das Benefizkonzert begeisterte Der Rotary Club brachte im Theater Casino Zug knapp 100000 Franken zusammen für Minenopfer in Kambodscha und Afghanistan. 18.11.2022, 05.00 Uhr

Checkübergabe; von links: Tobias Moser, Rotary Club Zug-Kolin, Governor Rotary District Christine Davatz, Stiftungs­ratspräsident Mine-ex Reto Stump, Philipp Hofmann vom Rotary Club Zug.

Rotary bildet ein weltweites, aktives, sozial engagiertes Netzwerk. Die Schweizer Ableger unterstützen seit 1996 in enger Zusammenarbeit mit dem IKRK die Stiftung Mine-ex, welche Minenopfern in Kambodscha und Afghanistan hilft.

In Zug fand unter der Leitung der beiden Rotarier Tobias Moser und Philipp Hofmann ein Benefizkonzert zu Gunsten der Stiftung Mine-ex statt. Die Big Band der Schweizer Armee bot ein Konzert der Extraklasse vor ausverkauftem Haus. Während des mehr als zweistündigen Konzerts spielte sie die ganze Bandbreite ihres Repertoires und begeisterte die Gäste. Unter ihnen Lokalprominenz aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft sowie der Chef der Schweizer Armee, Thomas Süssli.

Die gesamten Einnahmen aus dem Ticketverkauf sowie die zahlreichen Spenden und die Unterstützung von Partnern kommen der Stiftung zugute. Die beiden Organisatoren haben in Fronarbeit in den letzten Monaten die Tickets verkauft und den Anlass organisiert. «Wir sind überglücklich, dass wir für diesen guten Zweck gut 100000 Franken aus dem Konzert in Zug überweisen dürfen und danken allen Gästen und Partnern für die tolle Unterstützung», so Tobias Moser.

Für das OK des Zuger Rotary-­Benefizkonzerts: Philipp Hofmann

Weitere Infos zur Stiftung Mine-ex online: https://mine-ex.ch

