Vereine/Verbände - Der Reitverein Lorze startet in die Saison

Der Reitverein Lorze startet in die Saison Die Reiterinnen des Vereins blicken auf ein ungewöhnliches Vereinsjahr zurück. Wechsel gab es auch im Vorstand. Für den Reitverein Lorze: Julia Fischbacher 29.06.2021, 18.34 Uhr

Der Start ins Vereinsjahr war für den Reitverein Lorze (RVL), wie für viele andere auch, unüblich. Unüblich daher, weil die Generalversammlung erstmals schriftlich durchgeführt wurde. Die Stimmbeteiligung war trotz der Umstände erfreulich gross. Für den RVL war es ein Wahljahr, wobei es eine wichtige Änderung im Vorstand gab: Serena Gretener löst Mirjam Lötscher-Ruf als Präsidentin ab. Mirjam bleibt dem Vorstand weiterhin als Beisitzerin treu.

Die Vierkämpferinnen des Reitvereins Lorze am Qualifikationsturnier in Zug. Bild: PD

Weiter fand am 18. Juni der erste Vereinsanlass statt. Über 30 Vereinsmitglieder meldeten sich für den Fun-Abend an und begaben sich in Gruppen à drei bis fünf Personen an die Lorze. Gestaffelt starteten die Gruppen in einen unterhaltsamen Orientierungslauf mit Quizfragen und Geschicklichkeitsübungen. Beim anschliessenden Abendessen im Restaurant zur Alten Lorze tauschten sich die Vereinsmitglieder aus und freuten sich über das Wiedersehen nach einer langen Pause.

Nach dem langsamen Start ist das Vereinsjahr nun definitiv in vollem Gange, denn am vergangenen Samstag fand in Zug das erste Vierkampf-Qualifikationsturnier der Saison 2021 statt. Vierkampf ist ein vielseitiger Sport, bei dem jedes der vier Teammitglieder die Disziplinen Laufen, Schwimmen, Dressurreiten und Springreiten bestreitet. Das Turnier in Zug fand aufgrund der im Vorfeld immer noch schwierigen Coronasituation an einem Tag und nicht wie sonst üblich an zwei Tagen statt. Der Reitverein Lorze war mit je einem Team bei den Junioren und den Einsteigern und vier Teilnehmerinnen beim Quatro-Test (nur Laufen und Schwimmen) vertreten.

Einsteigerteam erreicht zweiten Schlussrang

Ende 2020 gab es einige Austritte aus dem Vierkampf-Team, aber auch viele Neueintritte. Die Vierkämpferinnen waren sehr gefordert am Turnier in Zug, denn fast alle starteten zum ersten Mal in einer höheren Kategorie als bisher. Sie haben sich gut geschlagen und konnten wertvolle Erfahrungen mit nach Hause nehmen. Die Juniorinnen in der Kategorie A erreichten den fünften und das Einsteigerteam den zweiten Schlussrang.